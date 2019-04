Det dröjde ända in i november innan Viktor Svedberg spelade hockey den här säsongen. Fem månader senare har han gjort succé i KHL - och nu kommer Tre Kronor-debuten. - När månaderna går börjar man fundera, säger han till hockeysverige.se

22 mars, 2019

Henrik Karlsson hade ingen bra dag på jobbet i KHL:s slutspel, Gagarin Cup. Han byttes in och släppte in ett mål från motståndarnas blålinje när hans lag Barys Astana slogs ut ur slutspelet. Barys Astana låg under med 1-3 i matcher och