Pathrik Westerholm. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

Pathrik Westerholm har spelat klart för säsongen. Nu meddelar Frölunda att skadan som centern ådrog sig i går är ett benbrott som han kommer att opereras för i dag.

Frölunda blev under gårdagen klart för semifinal efter 4–1 i matcher mot Malmö Redhawks. För Pathrik Westerholm blir det däremot inget semifinalspel. Centern drabbades en en otäck skada när han brakade in i sargen under match fem. På måndagen kom besked om skadans omfattning.

Frölunda meddelar på Twitter att det handlar om ett benbrott för Westerholm. Därmed är säsongen över för 27-åringen.

Pathrik Westerholm svarade för 27 poäng (7+20) på 52 matcher i grundserien och hade 1+1 på sina fem slutspelsmatcher innan skadan.

Sedan tidigare har Pathrik och tvillingbrodern Ponthus Westerholm ryktats vara på väg till finska ligan och Lukka Raumo inför nästa säsong.