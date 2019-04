Foto: Bildbyrån

Det har varit ett par heta möten hittills och lugnare blir det förmodligen inte i Mora i kväll. Leksand har två raka vinster hittills i serien och det krävs att Mora tar hem det ikväll för att de ska ha en reell chans.

Matchinfo:

Mora – Leksand

Ishockey Sverige Direktkval till SHL

2019-04-01 19:30

Odds från LeoVegas Sport

1. 1.85 X. 4.45 2. 3.60

Skador och frånvaro, Mora

Finfint läge i Mora som det ser ut. De båda spelarna som fick matchstraff i lördags finns med.

Skador och frånvaro, Leksand

Leksand hoppas ha backen Mattias Nilsson åter efter ha missat de båda inledande matcherna. Tränade igår. Duon Forsberg/Själin borta sen långt tillbaka.

Läget i lagen

Leksand ångar på mot vunnen SHL-status efter att man i lördags rivstartade (precis som i första matchen, ledde då med 4-0 trots att man varit rejält tillbakatryckta) och så småningom skulle sno åt sig en klar ledning. Mora-stjärnan Andrew Rowe åkte på ett väldigt omdiskuterat matchstraff redan efter 27 sekunder, vilket Leksand utnyttjade bara halvminuten senare. Halvvägs in på matchen stänkte Leksand in 3-0 och då såg det onekligen bra ut för leksingarna, men Mora kämpade sig även denna gång tillbaka in i matchen med ett par reduceringsmål kort därefter. Leksand fick in viktiga 4-2-pucken tidigt i tredje och närmre än en tredje reduceringspuck kom inte Mora, trots bra tryck mot slutet. Ovansiljan-laget är nu i verklig brygga och ”måste” vinna kvällens match för att inte stå med ett och halvt ben i Hockeyallsvenskan.

Mora har en högre i höjd i sig än Leksand men har ännu inte fått spelet att stämma fullt ut och har heller inte fått samma målvaktsspel från Juvonen som under SHL-säsongen. Mot ett smart Leksand som spelar efter sina styrkor och som den senaste månaden varit dödliga i powerplay (39% i slutspelsserien, 50% i playoff-mötena med AIK) vill det till att man är fokuserade matcherna igenom och inte drar på sig dumma utvisningar. Klarar Mora det så har man alla möjligheter att för tredje året i rad besegra Leksand i direktkvalet. Vi lutar åt att de normalt så hemmastarka Moraiterna (åttonde bästa hemmalaget i SHL, trettondeplatsen till trots) studsar tillbaka ikväll och jämnar till matchserien.

Speltips direktkval till SHL

Ett Leksand i rejäl medgång (tolv raka segrar!) förtjänar såklart respekt och går in i kvällens match med ett skönt psykologiskt läge, men ikväll är vi inne på att den imponerande segersviten bryts. Mora lär pumpa på inför hemmapubliken och utan ännu en drömstart för Leksand kan gästerna få det jobbigt. Till 1,85 är det inget helgivet på hemmalaget, men ettan kan testas hos LeoVegas.