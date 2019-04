Det var feststämning i Frölundaborg. Då tystnade hela arenan. Pathrik Westerholm föll handlöst in i sargen och gjorde illa benet, till synes, allvarligt när Frölunda säkrade en semifinalplats. Frölunda vann med 4-1 i både matchen och serien

29 mars, 2019

Malmö förlorade senast mot Frölunda. Till fredagens fjärde kvartsfinal på hemmaplan kastar de nu in Per Ledin, som därmed gör slutspelsdebut för skåningarna. Det är väl få hockeyspelare som är så förknippade med slutspel som Per Led