Carl Becker kommer från en 50-poängs-säsong för Piteå i Hockeyettan. Foto: Bildbyrån

Igår presenterades han som klar för Södertälje de två kommande säsongerna och Carl Becker menar att han ska fortsätta med det som tagit honom till Hockeyallsvenskan som 23-åring. Detta efter en nystart av karriären på hemorten efter juniortiden i Skellefteå.

— Med facit i hand så tror jag inte att jag var mogen för uppgiften, berättar han för hockeysverige.se.

Ifjol blev det 16 mål och åtta assists för Carl Becker i Piteå-tröjan. I år mer än fördubblade han den produktionen och gjorde 25 mål och 25 assists, vilket ledde till en total sjunde plats i poängligan för Hockeyettan. Succén ledde till ett kontrakt med Södertälje i Hockeyallsvenskan.

— Jag fick ett jättebra intryck med deras vision, att de vill vara en utvecklande klubb med en stark utvecklingsmiljö. Det känns som att det är någonting som både ledningen och coachen står för, berättar han för hockeysverige.se.

Hade du fler erbjudanden från allsvenskan?

— Det har väl varit lite snack, men när jag började fundera så kändes SSK som ett solklart val.

INGET KONKRET MED SKELLEFTEÅ

23-åringen har tidigare i karriären spelat för Skellefteås juniorer och lösa rykten har placerat honom i den klubben igen.

— En av deras sportchefer, Niclas Lundkvist, är ju härifrån Piteå. Så det är väl lite därifrån. Vi känner varandra sedan tidigare. Men när jag har pratat med honom så har det ju mer varit som att vi träffats på stan.

Har det varit nära med en övergång till Skellefteå?

— Nej, inget jättekonkret kan man väl säga. Inte just nu i alla fall.

Carl Becker gjorde säsongen som var sin femte säsong i Piteås a-lag, efter sina två år i Skellefteå återkom han till hemstaden som sistaårs-junior 2014. Han berättar varför han lämnade Skellefteå i förtid.

— Jag flyttade dit andra året på gymnasiet och jag hade ett skitroligt första år med lite skador, men ändå ett helt okej hockeyår. Jag trivdes jättebra i stan och i skolan.

— Sen andra året så…Med facit i hand så tror jag inte att jag var mogen för uppgiften med skador, sjukdomar och den konkurrensen som var i laget då.

BEHÖVDE EN NYSTART

Han fick valet inför sista året om han ville stanna eller flytta hem och spela för Piteå.

— Då valde jag att flytta hem, jag kände att jag behövde få en liten nystart på något sätt.

Det är ett moget beslut att ta som 18-åring.

— Jag hade väl ganska bra backning där. Jag pratade med några personer, ibland är det lätt att tänka kortsiktigt. Men det kan ofta vara klokare att tänka lite långt och känna efter vad som blir bäst.

Carl Becker har svårt att peka på en enskild anledning till att lossnat så som det gjort för honom under den senaste säsongen.

— Jag har fått den frågan tidigare och den är väl inte superenkel att svara på. Det finns väl ingen enskild sak man kan peka på, men det är väl en helhet med att jag har kunnat jobba med självförtroendet under tiden som jag mognat både med mig själv och som hockeyspelare.

— Samtidigt har jag fått chansen att spela med två jäkligt vassa spelare (Joakim Högberg och Magnus Isaksson) som det stämt bra med under en hel säsong.

VILL FORTSÄTTA PÅ SAMMA MANÉR

Becker har den lokala klubben Munksund som moderklubb och rent överlag känns den norrländska staden frodig när det gäller att producera eller förädla spelare för högre uppgifter. Bland annat så är Mikael Renberg, Tomas Holmström och Mattias Öhlund från staden och vidare har bland annat en spelare som Pär Lindholm fått en skjuts i karriären där.

— Nu är ju jag från Piteå från början. Men det är en trygghet här att kunna jobba hårt och fokuserat och ändå ha det lugnt och tryggt vid sidan av.

— Men om man ska titta på flera så tror jag att det är en rätt bra miljö av hög division ett-klass, träningsmässigt håller det hög nivå med i princip samma träningsupplägg som Skellefteå AIK.

Carl Becker beskrivs som en powerforward med hög fart och frenesi och med tanke på att Mikael Renberg är från samma ställe så blir frågan oundviklig.

— (skratt) Kan man nå den statusen så har man ju kommit en bra bit på vägen, skrattar SSK-förvärvet och avslutar med att berätta vad han ska bidra med i Södertälje.

— Jag vill fortsätta på samma manér som den här säsongen som varit. Men det är väl framförallt min fart och vara användbar i många olika lägen som jag ska bidra med. Både powerplay, boxplay och försöka trycka dit lite strutar.