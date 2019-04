SLITEN. Fredrik Händemarks kropp har tagit mycket stryk den här säsongen. Foto: Bildbyrån

Malmö Redhawks åkte ur SM-slutspelet, men för lagets kapten Fredrik Händemark kunde säsongen ha fortsatt i landslaget. Nu tvingas han dock tacka nej till Tre Kronor på grund av hälsoskäl.

– Jag har lite saker att ta hand om då det gäller min kropp, säger han till hockeysverige.se.

Malmö stred på bra i kvartsfinalserien mot Frölunda, men skåningarna fick ge sig efter 1–4 i matcher. Därmed är säsongen över för malmöiterna.

För en av lagets viktigaste spelare, Fredrik Händemark, kunde säsongen ha fortsatt. Det var aktuellt med landslagsspel som i den bästa av världar kunde ha tagit honom hela vägen till VM.

Men så blir det inte – Fredrik Händemark tackar nej till Tre Kronor.

– Jag har lite saker att ta hand om då det gäller min kropp. Tråkigt nog har det tvingat mig att tacka nej till landslagsspel. Självklart hade jag velat vara med och jag ställer upp alla gånger jag kan, men just vid det här tillfället går min kropp och hälsa före, berättar han för hockeysverige.se.

Hur mår du annars mentalt efter att ha åkt ut mot Frölunda?

– Det blev en otrolig tomhet. Även fast man vet att vi riskerade att åka ut blir det samma tomma känsla varje gång. Allt kommer över dig… ”Nu är det slut…” Det blir bara tomt och det är en svår känsla att beskriva.

NHL-INTRESSET: ”MIN STORA DRÖM”

Efter Malmös sorti dök ryktet upp att Fredrik Händemark är aktuell för spel i NHL kommande säsong. Det är ett rykte han själv inte kunnat undvika att få ta del av.

– Det var kul att få höra. Det har varit min stora dröm sedan barnsben att få spela i världens största liga. Att få höra att det finns intresse från den ligan är sjukt kul.

– Sedan vet jag också att det krävs mycket från intresse till ett konkret kontraktsförslag. Jag ska inte hoppas på för mycket, men det är helt klart kul med intresset.

Ingenting är ännu klart för Fredrik Händemark när det gäller spel i NHL kommande säsong även om han hört att det finns ett visst intresse från ligan.

– Jag har hört lite intressen och sådär, men mer kan jag faktiskt inte säga om det.

Känner du dig redo att ta testa på NHL-spel?

– Ja, det tycker jag faktiskt att jag är. I mitt spel, framför allt den här säsongen, har jag fått in en fysisk egenskap som jag kanske inte har haft förut, en elakare sida.

– Jag använder min kropp mer och när jag försöker använda kroppen och spela mer fysiskt kan det också bli mer vårdslöst vissa gånger. Jag har blivit avstängd under säsongen och vann också utvisningsligan, vilket man inte går in i en säsong och tror att man ska göra.

– På något sätt har jag ändå fått till en dimension i mitt spel genom att använda min fysik mer. Samtidigt, när jag börjat använda min fysik mer så lär jag mig hela tiden nya avvägningar och så vidare. Jag gick på lite minor under säsongen, men det är också det man lär sig av.



Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

”EN HÅRD JARGONG”

Som Fredrik Händemark nämnde inledningsvis är inte hans kropp på topp så här två dagar efter femte kvartsfinalmatchen.

– Jag är ganska mör faktiskt. Mör i kroppen, har lite skavanker och är öm lite här och var. Jag känner att jag lever, säger Malmöcentern med ett lätt skratt innan han berömmer det lag som slog ut hans Malmö.

– Det som avgjorde var Frölundas bredd och kvalité i hela laget. Dom var bättre på i stort sett alla positioner och vann välförtjänt. Vi slet och krigade, vilket jag är stolt över laget att vi gjorde, men det var inget snack om att Frölunda inte skulle varit förtjänta av att vinna den här matchserien.

Det var också en ganska tuffa tag mellan lagen både på och vid sidan av isen.

– Det var faktiskt en hård jargong. Framför allt försökte vi sätta igång lite och få dom ur balans med lite snack och fysiskt spel. Det var en tuff matchserie som jag tycker var rolig att spela.

Hur ser du på Malmös säsong?

– Med det här laget och förutsättningarna vi fick inför säsongen, nu när vi har landat ett par dagar, så tycker jag att det här har varit en riktigt, riktigt bra säsong av vårt lag.

– Vi ska vara nöjda med det här eftersom vi tog oss till topp sex och verkligen gav Frölunda en match i matchserien. Även om 4-1 i stora siffror så tycker jag ändå att vi kunde utmana dom lite grann i alla fall.

”KÄNDE MIG STARK”

Händemark svarade för en fin säsong med sex mål och totalt 26 poäng på 49 matcher. Lägg därtill att han toppade SHL:s utvisningsliga med 91 minuter i utvisningsbåset.

– Jag tycker att min säsong varit bra. Jag började riktigt bra i serien. Sedan hade en jag en dipp, jag vet inte riktigt när den var men det kan ha varit i december någon gång. Där gick jag ner mig lite grann. Så brukar det också vara under en lång säsong, att det går upp och ner.

– Mot slutet av säsongen kom jag upp bra och slutspelet är jag riktigt nöjd med. Där tycker jag att jag spelade min bästa hockey.

Det såg ut som du spelade med ett stort självförtroende i slutet, är det så du också kände det?

– Ja, absolut. På något sätt är slutspel rätt skönt för det blir som en ny säsong. Oavsett vad man gjort i grundserien, bra eller dåligt, så kan man ta ett nytt avstamp. ”Nu ska jag vara bra härifrån”.

– Jag tycker också att jag gjorde det bra i slutspelet, kände mig stark och hade ett bra självförtroende samtidigt som det var kul att spela.

Nu återstår det att se var Björbosonen spelar nästa säsong – i Malmö eller på andra sidan Atlanten.