Staples Center, Los Angeles Kings hemmaarena. Foto: Bildbyrån

En skandal av modell större har briserat inom den amerikanska pojkhockeyn. 15 spelare i Los Angeles Jr. Kings har blivit avstängda efter en video där nazisthälsningar figurerar. Dessutom har tre ledare i laget stängts av.

Enligt The Athletic ska videon ha spelats in förra månaden och sedan fått spridning på sociala medier. Det nio sekunder långa klippet visar en pojke som gör, vad som förefaller vara en nazist-hälsning, medans andra personer skrattar och förefaller göra antisemitiska kommentarer i bakgrunden.

STÄNGDE AV SAMTLIGA

Enligt The Athletic hörs människor skrika: “Are you a Nazi?” och sedan “fuck the Jews” och “fucking Jews.” Dock är det viktigt att påpeka att alla personer som hörs i videon inte kommenterade med antisemitiska kommentarer.

Los Angeles Jr. Kings stängde av samtliga 15 spelare och tre ledare i U14-laget och kom också med ett uttalande där de berättade att spelarna och ledarna som en del av avstängningen blev ålagda att delta i ett utbildningsprogram om hur man beter sig på sociala medier.

”Vi är en klubb som är stolt över att vara en gemenskap; en som främjar värderingar som vänskap, respekt och lagarbete, och upprätthåller ideal som mångfald, jämlikhet och tolerans”, skriver de enligt The Athletic.

SAMARBETE MED NHL-KLUBBEN

I samma stad finns NHL-klubben Los Angeles Kings, men trots likheterna i namnet så varken ägs eller drivs pojklaget av NHL-klubben. Dock finns det ett samarbete. De delar träningsanläggning och Kings har gett pojklaget tillstånd att använda sig av klubbens logotyp.

I samband med detta har också NHL-klubben kommit med ett uttalande.

”Sedan vi fick kännedom om händelserna den 9 mars har vi haft regelbunden kommunikation med LA Jr. Kings. LA Kings har nolltolerans för denna typ av beteende”, säger de.