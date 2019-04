GLADA MINER. Detroit är NHL:s hetaste lag just nu. Foto: Mandatory Credit: Raj Mehta-USA TODAY Sports

Detroit Red Wings har varit uträknade från slutspelet sedan länge. Trots det spelar laget nu sin bästa hockey för säsongen. I natt kom lagets sjätte raka seger när man besegrade Pittsburgh med 4–1 på hemmais.

Pittsburgh hade i natt chansen att säkra sin plats i Stanley Cup-slutspelet. Det som krävdes var en seger mot sedan länge avsågade Detroit – men det är lättare sagt än gjort.

Red Wings är nämligen hela NHL:s hetaste lag, och inför nattens match hade laget fem raka segrar i bagaget. Efter nattens match var den siffran uppe på sex.

HISTORISK NOTERING

Efter två mål vardera av Tyler Bertuzzi och Anthony Mantha kunde Detroit besegra Pittsburgh med 4–1. För Bertuzzi var detta fjärde matchen i rad som han noterades för tre poäng eller mer. I och med det är han den första spelaren i Detroits 93-åriga historia att lyckas med bedriften.

– Jag är lite chockad just nu, det är svårt att ta in allt detta. Jag kan bara tacka min lagkamrater och framförallt mina kedjekamrater. Vi har roligt när vi spelar hockey just nu, säger Bertuzzi till nhl.com.

Detroits förstakedja med Bertuzzi, Dylan Larkin och Anthony Mantha har varit stekhet den senaste tiden. Under den sex matcher långa vinstsviten har trion noterats för totalt 38 poäng. I nattens match stod Mantha för två mål och Larkin för tre assist.

– Just nu stämmer det för oss och vi vinner matcher. Det här är enormt viktigt för vårt självförtroende inför nästa säsong. Vi gör detta mot bra lag och vi gör det både hemma och borta, säger Larkin.

Detroits veteranback Niklas Kronwall noterades för en assist i matchen. På 76 matcher har 38-åringen producerat tre mål och 24 assist (27 poäng) den här säsongen.

Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

Detroit: Tyler Bertuzzi 2 (21), Anthony Mantha 2 (24)

Pittsburgh: Phil Kessel (25)