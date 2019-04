De med slutspelssympatierna hos Färjestad ville se mer av sin offensiva stjärntrio Johan Ryno, Joakim Nygård och Michael Lindqvist. När det gällde som mest klev de mycket riktigt fram och tog Färjestad till semifinal efter en 3-2-seger mot HV71 i kväll.

– Det var viktigast att målet kom idag, sade Michael Lindqvist till C more.

Efter en av de jämnaste matchserierna vi sett i Sverige kan vi nu konstatera att Färjestad blev det fjärde och sista laget till SM-semifinal. Serievinnarna pallade för trycket och vann match sju mot rivalerna HV71 med 3-2.

Det var en ifrågasatt trio som låg bakom det mesta. Tre spelare som fått ta emot en del kritik under slutspelet, inte minst under match sex då de var ytterst bleka. Men när allt stod på sin spets kunde Färjestad lita på sin förstakedja med Johan Ryno, Joakim Nygård och Michael Lindqvist.

GJORDE ALLA MÅL

Redan efter fyra minuter spelade Lindqvist fram Nygård till 1-0. I period två gav Lindqvist själv Färjestad ledningen med 2-1. Och efter att HV återigen kvitterat genom ”Mr Game 7”, Simon Önerud, var det Johan Ryno som blev matchvinnare. I powerplay pricksköt centerstjärnan in avgörandet, via ribban. Stjärnkedjan blev skillnaden mellan lagen.

– Idag hade vi bestämt oss. Vi har varit lite avvaktande, kanske lite bekväma. Men idag är vi på tårna, sade Michael Lindqvist till C More i den andra periodpausen.

Lindqvist hade ”bara” gjort ett mål på de inledande sex matcherna men var en av planens bästa spelare idag.

– Det var skönt att göra mål. Jag har haft lägen tidigare så ett mål var kanske lite för lite. Men det var viktigaste var att målet kom idag, sade Lindqvist.

”SKAMGRÄNSEN GÅR VID KVARTSFINALEN”

I semifinalen möter Färjestad Djurgården. I den andra semifinalserien möts Luleå och Frölunda.

– Skamgränsen går vid kvartsfinalen om man vinner serien, utan tvekan, sade Linus Johansson efter kvällens rysare.

HV-tränaren ”Lillis” Lundh var nöjd med insatsen trots nederlaget.

– Man får vara stolt över att de pressar seriesegrarna till sju matcher.

– Ända in i sista sekunden hade jag en stor tro på att vi skulle kunna driva det här till övertid.

För HV71 tog säsongen återigen slut relativt snabbt. Efter SM-guldet 2017 åkte de ut i åttondelsfinalen förra året. I år tog gulddrömmarna stopp redan i kvartsfinal.