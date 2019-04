Andreas Englund kallas upp till Ottawa Senators. Det meddelade klubben på tisdagen. Den 23-årige backen har tidigare gjort sex matcher med Ottawa i NHL. Annars har det mest blivit spel i AHL, där han under den här säsongen har spelat 65 mat

Igår 10:35

New York Rangers förlorade ett infekterat derby mot New Jersey Devils i natt. Flera slagsmål utbröt i matchen – bland annat ett med Lias Andersson i centrum. New York Rangers säsong fortsätter att vara en mörk historia. I natt blev det f