Enligt uppgifter till Sydsvenskan jagas Matias Lassen av Malmö och Skellefteå. Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån

Han har på ett eller annat sätt varit en del av Malmö Redhawks de senaste två säsongerna. Nu kan Panterns danske back Matias Lassen göra övergången permanent. Dock ska Skellefteå göra Malmö sällskap i dragkampen om landslagsbacken, skriver Sydsvenskan.

Matias Lassens fina spel i Pantern under säsongen resulterade i att grannklubben Malmö lånade in honom under en period där laget hade mycket skador på backsidan. Totalt blev det 13 matcher för den danske landslagsbacken i Redhawks-tröjan den här säsongen, med ett mål och två assist som poängfacit.

I Pantern stod Lassen för 20 poäng (8+12) på 40 matcher.

SPORTCHEFEN BEKRÄFTAR INTRESSE

Nu kan 23-åringen göra övergången permanent. För Sydsvenskan bekräftar Malmös sportchef Patrik Sylvegård att klubben är intresserade av att plocka in den danske backen till nästa säsong.

Tidningen skriver också att Skellefteå visat intresse för Lassen.

Under sina fyra säsonger i Sverige har Lassen hunnit med att representera Leksand, Mora, Malmö och Pantern.

23-åringens kontrakt med Pantern löper ut efter den här säsongen.