Tjejerna som spelade den första VM-turneringen. Foto: Arkivbild

Idag startar damernas VM-turnering i Finland. Det första dam-VM:et spelades i den kanadensiska huvudstaden Ottawa och nedan får vi en återblick till den turneringen.

— Jag kommer så himla väl ihåg min första match där. Vi spelade mot just Kanada och i den turneringen hade de rosa tröjor, vilket kändes lite, ja, ja…, berättar den förre storspelaren Åsa Elfving.

Idag inleds Hockey-VM i finska Espo. Senaste gången VM-turneringen spelades där var 1999, alltså för ganska precis 20 år sedan. Första VM-turneringen spelades 1990 i Ottawa. Sverige slutade fyra. Sedan dess har svenskorna lyckat skrapa ihop två VM-medaljer då det blev brons både 2005 och 2007.

Den 19:e mars 1990 invigde alltså Walter Bush från IIHF den första officiella VM-turneringen i Ottawa. Inte mindre än 3 855 åskådare kom för att se invigningsmatchen mellan Sverige och Kanada. Inför turneringen hade svenskorna bara haft ett breddläger innan dom samlades kvällen innan avresan till Kanada. Förbundskaptenen Lars G Karlsson fick en del kritik för att många tycktes ha kommit med på gamla meriter, men åtta av spelarna kom från den dåvarande suveränen i svensk hockey, Nacka. Modo hade fem spelare med trots att man bara kom fyra i SM. Alvesta som kom tvåa hade bara en spelare med, Pernilla Hallengren. Det här fick Alvestas tränare Maths Karlsson att reagera mot uttagningen.

Invigningsmatchen började bra för Sverige. Kanadas Angela James gjorde 1-0, men strax efter kvitterade Sverige genom Lisa Plahn framspelad av Åsa Elfving. Men innan matchen var slut hade Kanada dragit ifrån och vann med klara 15-1.

I andra matchen vann Sverige över Japan med 11-4. Kristina ”Krickan” Bergstrand svarade för tre av målen. I tredje matchen väntade Västtyskland som hade förlorat mot Kanada med 17-0, men som tidigare hade slagit Japan. Förlust där och Sverige skulle missa semifinalplatsen. Nu dominerade Sverige matchen och vann med klara 7-0. Camilla Kempe svarade för tre mål.

I semifinal väntade USA. Amerikanskorna tog ledningen, men svenskorna kvitterade och tog även ledningen med 2-1. Detta inom loppet av tolv sekunder i första perioden, men USA vände i matchen igen i samma period och ledde med 4-2 inför andra perioden. Innan ”hesa Fredrik” ljöd hade USA gått ifrån och vann rättvist med 10-3.

Finland förlorade mot Kanada med 5-6 och blev det lag Sverige fick möta i bronsmatchen. Trots att ”Krickan” Bergstrand kvitterade till 2-2 i inledningen av andra perioden förlorade Sverige med 6-3. Kanada blev världsmästare genom att vinna finalen mot USA med 5-2.

Kristina Bergstrand och Lisa Plahn var under många år Sveriges bästa radarpar och fullkomligt öste in mål och poäng tillsammans både i Nacka och landslaget. Dom båda var också ett radarpar i VM 1990.

– Jag spelade nog ihop med Lisa nästan redan från början. Vi blev ett radarpar och passade rätt bra ihop. Hon passade fram mig jättemycket. Vi hittade varandra och hon var rightspelare så vi kompletterade varandra rätt bra. Vi gjorde en herrans massa mål, berättar Kristina Bergstrand

– Vi var även bästisar under en lång period även vid sidan av hockeyn. Vi umgicks mycket, men jag skulle säga att hela gänget i Nacka umgicks mycket. Alla i Nacka var dessutom ungefär lika gamla. Då var jag lika gamla som dom jag spelade med, men i slutet när jag var i M/B (Mälarhöjden/Bredäng) var jag 15 år äldre än den som var näst äldst, skrattar Bergstrand och fortsätter:

– Lisa bor här ute där jag jobbar så vi har kontakt fortfarande.

Kristina Bergstrand blir bästa svenska poängplockare med fem mål och totalt sju poäng på fem matcher. Strax innan turneringen sa hon i en intervju att det inte bara är hon som spelar i landslaget.

Kände du en press att det var du som skulle vara den som levererade i landslaget?

– 1989 var det EM i Västtyskland. Då vart jag utsedd till bästa forward i Europa. Då tog ”LG” (Lars G Karlsson) och ”Lillen” (Christian Yngve) mig åt sidan och sa att jag skulle vara en frontfigur för det här landslaget. Dom skulle jobba med att få fram damhockeyn mer genom mig. Det var kanske en liten press, men jag har aldrig sett att det skulle ha varit jobbigt.

– Sedan har jag nog alltid varit bättre i klubblaget än i landslaget av någon konstig anledning. I landslaget har jag ändå känt att det funnits fler som har kunnat bidragit.

Säsongen 1989/90 fick Åsa Elfving debutera i landslaget när förbundskaptenen Lars G Karlsson plockar med henne till VM i Ottawa.

– Det var en jättestor grej att få spela med landslaget. Då var det inte mycket landslagsverksamhet. Man samlades och sedan åkte vi till VM. Vi kanske hade en träningsdag eller liknande innan. Första åren fanns det bara VM, EM och inga andra turneringar, berättar Åsa Elfving i OLD SCHOOL HOCKEY.

– Mitt första VM jag var med i gick i Ottawa, i Kanada. Jag kommer så himla väl ihåg min första match där. Vi spelade mot just Kanada och i den turneringen hade de rosa tröjor, vilket kändes lite, ja, ja…, skrattar Elfving och fortsätter:

– Det var invigningsmatchen i VM. Arenan var nedsläckt men vi skulle gå ut och sätta oss i båset eftersom det var någon show innan. Då var arenan verkligen fullsatt och jag var nog inte riktigt beredd på det, att det skulle vara en helt hysterisk arena som vi skulle gå in i. Jag var ju van med att det var mamma, pappa och de andra föräldrarna på läktaren. När vi satt där drog dessutom arrangören av något fyrverkeri precis bakom ryggen på oss.

Matchen mot Kanada började, trots alla nya intryck, bra för svenskorna.

– Vi tog ledningen med 1-0, men det kanske var i ren chock som vi lyckades göra mål. Jag passade fram till Lisa Plahn som gjorde det målet. Sedan förlorade vi med 15-1. Kanada malde ner oss skulle jag nog säga, trots att vår målvakt storspelade som vanligt.

Vilka var drivande i det här landslaget du kom upp till 1990?

– Det var Kristina Bergstrand som var drivande. Hon verkligen älskar att träna, tävla och ger alltid 100 procent. Dessutom var hon riktigt duktig med den tidens mått mätt.

Tog ni rygg på henne eller hade ni yngre tjejer mest en stor respekt för henne?

– Det hade man ju, men även Lisa Plahn var en duktig och drivande spelare då, avslutar Elfving.

VM-laget 1990

Målvakter: Agneta Nilsson, Annika Åhlén, Marie Jonsson

Backar: Karin Andersson, Tina Björk, Ann-Sofie Eriksson, Linda Gustafsson, Pia Morelius, Helena Nyberg, Petra Wickström

Forwards: Kristina Bergstrand, Susanne Ceder, Åsa Elfving, Pernilla Hallengren, Anette Järvi, Camilla Kempe, Christina Månsson, Annika Persson, Malin Persson, Lisa Plahn

Tränare: Lars G Karlsson och Christian Yngve