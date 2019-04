En av HockeyAllsvenskans stora profiler genom åren slutar. Stefan Gråhns kommer i stället ta andra roller i Södertälje SK.

– Det har varit ett svårt beslut att ta, säger han i SSK TV.

Det blev 171 matcher i SHL. Men det är framför allt för de närmare 500 matcherna i HockeyAllsvenskan folk förknippar Stefan Gråhns. Nu lägger 37-åringen av som spelare. Det meddelade han i SSK TV idag.

Gråhns har i stället fått anställning i klubben, på marknadssidan och ungdomssidan. Han ska jobba ungefär 50 procent vardera på de båda ställena, säger han i livesändningen.

– Jag har blivit erbjuden en anställning i Södertälje som jag tackat ja till idag, säger Gråhns.

– Det har varit ett svårt beslut att ta, men SSK har stöttat mig mycket i det och sen har vi jobbat fram den här idén, som gjort det lättare.

INLEDDE OCH AVSLUTADE I SSK

Stefan Gråhns var kanske som allra bäst i AIK i mitten på 00-talet samt i Oskarshamn säsongen 10/11, då han under uppmärksammade former värvades till Leksand mitt under säsongen. Men allra mest förknippad är han förstås med SSK. Där både inledde och avslutade forwardsprofilen karriären. Och där inleds alltså också hans civila karriär från och med nu.

– Jag har pratat med en bekant som också spelat länge men lagt av, och han sa att jag kommer sakna hockeyn. På något sätt gör man det redan nu. Man vill redan att nästa säsong ska dra igång, säger Stefan Gråhns.

Utöver tidigare nämnda klubbar spelade Gråhns bland annat för Almtuna, Växjö och Karlskrona.