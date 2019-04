Markus Svensson Foto: Bildbyrån

Nu hettar det till på allvar när semifinalspelet drar igång! Grundserievinnarna Färjestad tar emot Djurgården hemma i Karlstad. Vår spelexpert går igenom förutsättningarna inför fajten och kommer med våra två troligaste spel till den.



SHL-Semifinal 1

Färjestad-Djurgården

Lördag 6/4 kl. 15:15.

Färjestad vann grundserien på ett övertygande sätt. Värmlänningarna var ligans klart bästa lag offensivt. Lägg därtill att defensiven fungerade allt bättre under slutdelen av säsongen. Det gjorde att laget klev in i slutspelet som guldfavorit tillsammans med Luleå, men värmlänningarna fick slita rejält för att slå ut HV71 i kvartsfinalserien. Färjestad har stundtals haft problem mot lag som HV71 och Skellefteå under säsongen. Lag som är skickliga på att kontra, men som inte sätter den hårdaste pressen på motståndarförsvaret. Det krävdes sju matcher för att skilja Färjestad och HV71 åt men det var rättvist att Färjestad stod som segrare till slut.

Djurgården har haft en ojämn säsong bakom sig. De inledde SHL-säsongen som en av guldfavoriterna och hösten var en framgångsrik period för stockholmarna. Därefter åkte Djurgården på några tunga skadeavbräck som gjorde att resultaten blev sämre och vi tycker inte att de nått samma höjd efter det. Laget slutade fyra i grundserien och det följdes upp av en ganska enkel kvartsfinalserie mot ett blekt Skellefteå. Djurgården hade vissa problem att få igång ett vägvinnande spel på hemmaplan men de utnyttjade Skellefteås hemmasvaghet på ett skoningslöst sätt. Den kvartsfinalserien slutade med ett 4-2-övertag i matcher. Vi tar med oss stockholmarnas fina spel på bortaplan men konstaterar också att spelet på hemmaplan måste bli bättre.

Vi håller Färjestad som favorit att vinna semifinalserien mot Djurgården. Det var en stor mental anspänning som släppte i och med segern i den sjunde och avgörande matchen mot HV71. Ser man till vad lagen presterat under säsongen har Färjestad gjort fler mål och de har släppt in färre mål. Värmlänningarna har dessutom haft bättre statistik i powerplay (knappt) och i boxplay. Sist och inte minst har de den så viktiga hemmaplansfördelen om det skulle gå till sju matcher.

En annan aspekt som gör att vi tror på Färjestad är att Djurgårdens spelsätt passar dem bättre än vad exempelvis HV71 och Skellefteås gjort. Färjestad är ett lag som gärna vill dominera spelet med stort puckinnehav. Det betyder att de spenderar en hel del tid i offensiv zon, men det betyder också att motståndarna får lägen att kontra. Djurgården vill spela med hög press och hög intensitet. Det passar Färjestads spelstil bättre än lag som sluggar med nord-syd-hockey.

Vi väljer att lägga två spel i denna match och båda spelen läggs hos Hajper.com

1) Färjestad vinner under ordinarie tid till oddset 2,05.

Johan Ryno, Michael Lindqvist och Joakim Nygård klev fram och var som bäst när Färjestad behövde det som mest i den sjunde och avgörande matchen mot HV71. Det gav topplinan och hela laget självförtroende inför dagens match. Vi tror att Färjestad gör jobbet och tar en viktig seger i denna hemmamatch. Ettan spelas med 100 kr hos Hajper.com!

2) Över 4,5 mål till oddset 1,81.

Färjestad och Djurgården är två lag med offensiv spelstil. Färjestad gjorde flest mål av alla lag i grundserien, tätt följt av Djurgården som gjorde näst flest. Lagen har mötts fyra gånger i grundserien och tre av dessa möten slutade med fem mål eller fler. En match slutade 2-2 men då ska man veta att båda lagen var tillfreds med krysset. Färjestad säkrade då seriesegern vid ett oavgjort resultat och Djurgården säkrade fjärdeplatsen. Nu är det helt andra förutsättningar och nu kommer båda lagen gå för segern. Över 4,5 mål spelas med 150 kr hos Hajper.com!

Här är hela kupongen:

