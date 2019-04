Columbus knep den sista platsen i Stanley Cup-slutspelet. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports

Columbus Blue Jackets satsade allt på ett kort i samband med NHL:s trading deadline. Efter en tuff period efter deadlinen har laget nu spelat upp sig och i den näst sista grundserieomgången kunde man säkra den sista slutspelsplatsen.

– Jag känner bara en lättnad över att vi gett oss själva chansen att få spela om Stanley Cup, säger Columbuskaptenen Nick Foligno till nhl.com.

Columbus Blue Jackets var en av de stora köparna i samband med NHL:s trading deadline i februari. Spelare som Matt Duchene, Ryan Dzingel och Adam McQuaid plockades in för att hjälpa laget i slutspelssatsningen.

Länge såg det dock ut som att Columbus satsning skulle bli ett stort fiasko. Laget hade svårt att komma igång efter deadlinen och låg under stunder under slutspelsstrecket i öst. I nattens match mot New York Rangers kunde emellertid Blue Jackets säkra sin plats i Stanley Cup-slutspelet efter att ha besegrat Rangers på straffar.

”STOLT ÖVER GRABBARNA”

I och med segern har Columbus två poäng ner till jagande Montreal, som dock inte kan komma i kapp eftersom att Blue Jackets har 44 segrar efter ordinarie tid eller övertid, medan Canadiens bara har 41 sådana segrar.

Årets slutspelsframträdande blir Columbus tredje raka.

– Jag är stolt över grabbarna. Det har varit mycket saker runt det här laget hela säsongen, allt från att spelare ska lämna och mycket saker som hänt inne i omklädningsrummet. Laget har hållit sig tillsammans på ett starkt sätt, säger Columbustränaren John Tortorella till nhl.com.

Blue Jackets såg länge ut att gå mot segern i ordinarie matchtid, men en sen kvittering av Pavel Butjnevitj såg till så att matchen gick till förlängning och senare även straffar. Där avgjorde Columbus fixstjärna Artemi Panarin med straffläggningens enda mål.

Mika Zibanejad noterades för en passningspoäng på båda Rangers mål.

New York Rangers – Columbus Blue Jackets 2–3 efter straffar (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 0–1)

New York: Chris Kreider (28), Pavel Butjnevitj (21)

Columbus: Ryan Dzingel (26), Artemi Panarin (28)