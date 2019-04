Erik Karlsson har missat 17 matcher och har inte spelat sedan i slutet av februari. I nattens match, den sista i grundserien kommer den svenske stjärnbacken att göra comeback.

– Man vet aldrig hur det kommer vara när man är ute på isen, säger Karlsson till The Athletic.



En ljumskskada har hållit Erik Karlsson ur spel för San José Sharks. När klubben i natt möter Colorado Avalanche i den sista grundspelsmatchen för säsongen så finns Erik Karlsson på isen igen.

Han spelade senast en NHL-match den 26 februari mot Boston Bruins. Formen är därmed ett frågetecken för stjärnan men han själv hoppas att han ska komma in i det snabbt.

– Man vet aldrig hur det kommer vara när man är ute på isen. Förhoppningsvis känns det bra direkt och att det inte är ett problem överhuvudtaget. Å andra sidan så känns det ju annorlunda varje gång du kommer tillbaka från en typ av skada. Jag har aldrig haft en liknande skada tidigare och vet inte hur det kommer att kännas, säger Erik Karlsson till The Athletic.

Erik Karlsson inledde lite trögt i sin nya klubb men kom därefter upp i sin vanliga nivå och har imponerat den här säsongen. På 52 matcher den här säsongen har Karlsson stått för 45 poäng (3+42)

– Jag har fortfarande spelat mycket hockey den här säsongen så jag har fortfarande spelet i mig på det sättet. Det är inte som när man påbörjar en ny säsong efter en ledig sommar, då tar det oftast lite längre tid. Jag hoppas att jag kan börja direkt där jag slutade, säger Karlsson.

Erik Karlsson har sedan tidigare varit klar för spel i slutspelet men idag fattades alltså beslutet att han ska få spela en grundseriematch innan Sharks inleder sin slutspelsserie mot Vegas Golden Knights.

– Det är viktigt för honom att få en match innan slutspelet men inte avgörande. Jag tror att han vill spela en match för att få in tajmingen, det var ju trots allt ett tag sedan han spelade. En del saker kan man inte träna på, säger Sharks tränare Peter DeBoer till The Athletic.

Looks like Erik Karlsson is going to give it a go tonight. His first game since Feb. 26 in Boston

