Mathias Bromé beskriver degraderingen som "det värsta han varit med om". Foto: Bildbyrån

Efter två säsonger i SHL tog i går Moras sejour i landets högsta hockeyliga i går slut. Leksand kunde besegra dalarivalerna med 4–1 i matcher och för Dalarnas Tidningar berättar Moras landslagsforward Mathias Bromé om känslorna efter degraderingen.

– Jag har bott här i tre år och varit med hela resan. Mora har blivit som min familj, det gör så jävla ont, säger Bromé.

Det var efter bara 3.08 in i förlängningsspelet som August Berg blev hjälte med hela Leksand när han prickade in målet som innebar SHL-avancemang. Vilt firande utbröt bland Leksands spelare och ledare tillsammans med de tillresta supportrarna.

På andra sidan isen satt Moras spelare med händerna nedgrävda i ansiktet och bevittnade rivalens firande. Efter två säsonger i SHL är nu Mora IK:s sejour i svensk ishockeys finrum över för den här gången.

”DET VÄRSTA JAG VARIT MED OM”

Efter matchen var det inte många spelare som, av förståeliga skäl, inte ville prata med media. En som dock gjorde det var landslagsforwarden Mathias Bromé, som försökte sätta ord på besvikelsen.

– Jag vet inte vad man ska säga, man mår så jävla dåligt. Det är hemskt. Det gör ont, så in i helvete, säger Bromé till Dalarnas Tidningar.

– Jag har bott här i tre år och varit med hela resan. Mora har blivit som min familj, det gör så jävla ont, fortsätter han.

Bromé var en av Moras bästa spelare under säsongen och stod för 35 poäng (15+20) i SHL:s grundserie och ytterligare fyra poäng (3+1) i matchserien mot Leksand. Tre Kronor-forwarden menar att detta var karriärens värsta ögonblick.

– Att vara med om det här är fan det värsta jag varit med om. Det gör så jävla ont.

”ALLA ÄR KNÄCKTA OCH FÖRSTÖRDA”

Även Moras sportchef Anders Forsberg hade svårt att sätta ord på besvikelsen.

– Det är bara en jättebesvikelse. Just nu går det inte säga så mycket. Alla är knäckta och förstörda. Vi tar en återsamling på måndag och då får vi börja reda upp allting, sade han till C More efter matchen.

Till TT säger Forsberg att han redan har en handlingsplan som ska resultera i ett snabbt återtåg till SHL för Mora.

– Jag vill dra detta för styrelsen först innan andra får veta vad planen innehåller. Men det finns en möjlighet för denna fina klubb, säger han till TT.