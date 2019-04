I den andra perioden av nattens möte mellan Calgary och Edmonton kraschade superstjärnan Connor McDavid in i motståndarnas mål och blev liggande. Han fick senare hjälpas av utan att kunna stödja sig på sitt vänstra ben.

Edmonton vann den tuffa bortamatchen mot Calgary med 3-1 och det stod redan inför klart att Oilers missar slutspelet. Vad värre är att superstjärnan Connor McDavid skadades efter en satsning mot Calgarys mål i den andra perioden. Detta efter att ha åkt med full fart in i ena stolpen.

McDavid blev länge sittande på isen och höll kring sitt vänstra ben. Av ansiktsuttrycket att döma hade han mycket ont. Han fick sedan hjälp med att ta sig upp och lämnade isen utan att stödja på vänsterbenet.

Först misstänktes att Edmontons stjärna brutit benet, men efter en röntgenundersökning visade det på lite positivare besked enligt Edmonton Oilers twitterkonto. Den slutgiltiga domen kommer dock först när McDavid genomgått en magnetkameraundersökning.

X-rays on Connor McDavid's left leg came back negative. He will return home with the #Oilers tonight & have an MRI in Edmonton. pic.twitter.com/G7VJh2nbqG

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2019