Isac Brännström avslutade säsongen starkt. Nu tyder mycket på att det blir SHL-spel även nästa säsong. Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN

Efter en start av säsongen med lite speltid kom HV71:s forward Isac Brännström igång rejält under den andra halvan och i slutspelet blev han lagets tredje bästa poängplockare. Men kontraktet går ut och han är fåordig om sin framtid. Hans agent Peter Nilsson berättar dock att forwarden med största sannolikhet blir kvar i SHL.

— Han har gjort ett jättefint slutspel där han visat hela SHL vad han går för, berättar agenten för hockeysverige.se.

HV71 slogs ut ur SM-slutspelet av Färjestad i onsdags. Detta efter en väldigt trevlig och sevärd kvartsfinalserie. En av de som visade framfötterna med besked i slutspelet var Isac Brännström som på de nio matcher (Åttondelsfinalen mot Rögle inräknad) han spelade gjorde sex poäng och det gjorde 20-åringen till HV:s tredje bästa poängplockare i slutspelet bakom Simon Önerud och Christoffer Törngren. Faktum är att hela hans kedja såg fin ut.

— Jag, Törngren och (David) Gustafsson spelade bra även innan slutspelet och under slutspelet kändes det som att vi alla tre höjde oss ett snäpp till. Vi fick med oss lite poängutdelning och spelade en väldigt bra hockey under slutspelet, berättar Isac Brännström och fortsätter:

— Det var riktigt kul att spela just då.

Kvartsfinalserien gick till sju matcher och Brännström berättar att det var tufft att förlora.

— Det var riktigt tråkigt att förlora en avgörande match. Det var en jämn serie, så det känns som vi verkligen hade chansen. Det var surt och tungt att förlora.

VÄNDNING VID TRÄNARBYTET

Isac Brännströms säsong inleddes också på ett tufft sätt. Trots att han kände sig i bra form så hade han svårt att få speltid.

— De första 20-25 matcherna så var det inte jättemycket speltid, jag låg på mellan sex-åtta minuter. Men med den lilla tiden så tycker jag ändå att jag gjorde det ganska bra. Det kändes som att jag hade utvecklats och blivit starkare efter sommarträningen. Det kändes bra i kroppen.

Samtidigt gick laget tungt och vändningen för Brännströms del kom i samband med när HV i november bytte tränare från Johan Lindbom till Stephan ”Lillis” Lundh.

— Jag fick spela mycket mer och allt med självförtroende kom tillbaka och man vågade ta för sig på ett annat sätt.

— Med förtroende kommer självförtroende. Jag har alltid gillat att spela mycket i juniorlag och U16 och ju mer jag spelat, desto bättre har det blivit. Så kan man säga att de blev nu med, jag fick spela mer och det blev bättre.

Brännström berättar att det aldrig var aktuellt med en utlåning under den första halvan av säsongen, trots lite speltid.

— Vi hade ju (Martin) Thörnberg borta och då var vi bara 13 forwards. Då blev det lite som att jag var tvungen att vara hemma. Jag var ändå med och spelade, men ibland som extraforward och ibland i fjärdekedjan.

— Jag kände inte heller att jag behövde lånas ut när jag ändå var så nära att spela.

SANNOLIKT MED SHL NÄSTA ÅR

Kontraktet med HV71 går ut sista april. Isac Brännström vill inte avslöja för mycket om sin framtid, men säger att han just nu inte vet.

— Den är oviss nu, det är den. Jag får se vad som händer, agenten får svara på de frågorna. Vi får se vad som händer. Just nu ligger jag och vilar upp mig och har lite skön semester.

Peter Nilsson är Isac Brännströms agent och han säger att Isac Brännström stärkt sitt marknadsvärde efter sitt slutspel.

— Det har han gjort, definitivt. Det är kul, han har gjort ett jättefint slutspel där han visat hela SHL vad han går för, berättar agenten och svarar sedan på hur forwardens framtid ser ut:

— Hans framtid ser ut som så att han med största sannolikhet kommer att spela i SHL nästa år.

Blir det i HV?

— Det kan jag inte kommentera.

Blir det i någon annan SHL-klubb?

— Ingen kommentar.

Hockeysverige.se har sökt HV71:s sportchef Johan Hult för en kommentar.