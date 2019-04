När Rockford inatt besegrade Texas på bortaplan med 4-3 så var det svensken Jacob Nilsson som avgjorde på straffläggning.

Jacob Nilsson har haft en fin första säsong i Nordamerika. Utöver att han gjort 15 mål och 17 assists för Rockford i AHL, har han även fått spela två NHL-matcher med Chicago Black Hawks.

Inatt spelade svensken huvudrollen när han på en läcker straff avgjorde mot Texas. Dessutom utsågs han till matchens förste stjärna.

Just a game-winning stroll the through the park pic.twitter.com/Xnep9NgiKK

— Rockford IceHogs (@goicehogs) April 7, 2019