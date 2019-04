Jesper Fast var ett av de tänkbara namnen till en svensk VM-trupp. Men nu står det klart att 27-åringen har opererats och blir borta från träning i sex veckor.

Om mindre än en månad inleds hockey-VM i Slovakien. Ännu vet vi inte säkert vilka svenska NHL-spelare som kommer loss till turneringen.

En av dem som skulle kunna blivit aktuell är New York Rangers svenske forward Jesper Fast. Men nu står det klart att forwarden har opererat en tumme och blir borta från träning i sex veckor. Fast, som gjorde 20 poäng under säsongen, har varit borta sedan 18 mars. Men hans skada har då omnämnts som en axelskada.

Jesper Fast had thumb surgery and he will be able to begin training in 6 weeks.

