Han var sommarens mest uppmärksammade övergång och den rörde upp en hel del känslor hos supportrarna till hans förra klubb. Inatt sänkte John Tavares New York Islanders när Toronto vann med 1-2. Det väckte en hel del ont blod bland Island

28 mars, 2019

Svenskamerikanske Oliver Wahlstrom skriver ett treårsavtal med New York Islanders. Kontraktet startar nästa säsong. Oliver Wahlstrom är draftad av New York Islanders och har spelat med Boston College under säsongen, där han noterats för 1