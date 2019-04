Foto: All Over Press

Under söndagskvällen svensk tid meddelade Buffalo att de sparkar tränaren Phil Housley.

Det blev bara två säsonger som tränare i Buffalo för Phil Housley, klubben han spenderade sen stor del av sin egna NHL-karriär som spelare i.

Buffalo, med bland andra förra sommarens draftetta Rasmus Dahlin i laget, missade slutspel för åttonde året i rad och nu fick alltså Housley ta kosnekvenserna av det.

Buffalo Sabres General Manager Jason Botterill has announced that Head Coach Phil Housley has been relieved of his duties.

— Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) April 7, 2019