Efter 82 omgångar är nu Stanley Cup-slutspelet här. Efter nattens avslutande omgång så vet vi nu också vilka som möts i den första omgången.

Vi har ett klassikermöte av rejäla format när original six-lagen Boston och Toronto stöter på varandra redan i konferens-kvartsfinalen i öst. Vi får även se New York Islanders och Pittsburgh Penguins drabba samman i den första omgången.

Tampa Bay–Columbus

New York Islanders–Pittsburgh

Boston–Toronto

Washington–Carolina

Nashville – Dallas

Calgary – Colorado

Winnipeg – St.Louis

San José – Vegas

The chase is on. #StanleyCup pic.twitter.com/ha3bIbSyGT

— NHL (@NHL) April 7, 2019