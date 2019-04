Per Ledin. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Förra veckan tog Malmö Redhawks säsong slut. Nu kommer beskedet att fem spelare lämnar klubben.

Malmö Redhawks tog sig till kvartsfinal, men inte längre. Efter två raka semifinalplatser de senaste åren tog det nu stopp mot Frölunda efter 1–4 i matcher.

Nu börjar också en omstrukturering av laget inför säsongen 2019/20. På måndagen kom beskedet att fem spelare lämnar truppen. Det handlar om backen Anton Mylläri samt forwardskvartetten Marcus Sylvegård, Pontus Netterberg, Kim Rosdahl och Per Ledin.

Mylläri, 28, kom till Malmö från Västerås inför förra säsongen och har under sin tid i Skåne noterats för tre mål och 18 assist på 89 SHL-matcher.

LÅNADES IN FRÅN VÄXJÖ

Sylvegård, 19, svarade för sex mål och tio poäng på 45 matcher den här säsongen, men slog sig inte in i den svenska JVM-truppen. Han har tidigare placerats i Växjö Lakers.

Netterberg, 27, lånades in från Växjö under säsongen när Nichlas Hardt försvann i motsatt riktning. Han sköt tre mål och hade en assist på de elva matcher han spelade i grundserien för Malmö.

Rosdahl, 22, har tillhört Malmö större delen av karriären och har gjort 160 matcher i SHL för klubben. Nu får den fysiske forwarden leta ny klubbadress efter en säsong där det blev fyra mål och sju poäng på 44 matcher.

Ledin, 40, kom in sent under säsongen efter att ha spelat för Boden i division 1. Han hann göra tre SHL-matcher och ytterligare två slutspelsmatcher för klubben.