MÄKTIGT AVSKED. Jörgen Jönsson och Peter Nordström firar 2009 års SM-guld. Foto: Bildbyrån/Nils Jakobsson

I kväll möts Djurgården och Färjestad i semifinal två lagen emellan. Samtidigt är det på dagen tio år sedan Färjestad vann sitt åttonde SM-guld. Ronnie Rönnkvist ser tillbaka på klubbens resa mot guldet – och Jörgen Jönssons triumfatoriska avsked.

2009 stod HV71 för motståndet i SM-finalen för Färjestad. På vägen dit hade coacherna, Tommy Samuelsson och Per-Erik ”Perra” Johnsson haft en hel del nyförvärv att skola in under säsongen. På målvaktssidan kom Reinhard Divis från Salzburg. På backsidan Jonas Holös från Sparta Sarpsborg, Arto Laatikainen från Espoo, Martin Sevc, Kladno, och Ari Vallin, Lokomotiv. Och framåt anslöt Anders Bastiansen, Mora och Marius Holtet från Iowa. Tre spelare kom också in under säsongen och blev viktiga kuggar i Färjestad. Det handlade om Dick Axelsson från Djurgården, Lee Goren från Zug och Marcus Paulsson från Malmö.

Färjestad vann elitserien hela sju poäng före tvåan Linköping. Blivande finalmotståndarna HV71 slutade fyra. Lagets bästa poängplockare blev Rickard Wallin med 18 mål och totalt 47 poäng på 42 matcher.

I kvartsfinalserien vann Färjestad enkelt mot Brynäs med 4–0 i matcher. Stor matchhjälte i den fjärde och avgörande matchen blev Per Åslund som satte den avgörande 2–1-pucken bakom Jacob Markström.

”SISTA ÅRET MED GUBBARNA”

I semifinalserien väntade Skellefteå, men precis som mot Brynäs vann Färjestad i fyra raka matcher. Det hör till saken att Karlstadslaget bara släppte in två mål på hela semifinalserien. Jonas Gustavsson storspelade i målet och blev ”Monstret” med hela svenska folket. Men i den fjärde matchen ledde Skellefteå med 2–0 innan Färjestad vände och vann efter overtime. Matchvinnare för Färjestad blev Eero Somervuori.

På andra sidan hade HV71 tagit sig till final med en storspelande Stefan Liv i målet. Trots spelövertag för Färjestad vann HV71 första matchen hemma med klara 4-1, men sedan vaknade Karlstadslaget och vände matchserien. Först vinst hemma med samma siffror. Sedan följde vinst borta med 3-1 och hemma med 3-2. Inför den femte finalen hade Färjestad en ledningen 3-1 i matcher. Där en ny häftig duell väntade mellan Jonas Gustavsson och Stefan Liv.



Jonas Gustavsson. Foto: Bildbyrån/Nils Jakobsson

Rickard Wallin berättar i OLD SCHOOL HOCKEY:

– Det var sista året med dom gamla gubbarna, om jag få säga så nu när jag är gubbe själv nu. Jag menar Jörgen Jönsson, Peter Nordström, Thomas Rhodin, Greger Artursson och så vidare. Det var ett bra lag på pappret men också ganska mycket importer från start.

– Det tog ett tag innan vi fick ihop det och sedan klev Jonas Gustavsson in och stängde igen målet efter nyår. Till slut hade vi ett sjukt bra spel och lag. Det alla minns från finalerna är att det var Jörgens sista matcher och att han fick avsluta på ett snyggt sätt.

SLUTET PÅ JÖRGEN JÖNSSONS KARRIÄR

Efter att Jörgen Jönsson återvänt till Sverige från New York Islanders år 2000 spelade han ytterligare nio säsonger i Färjestad innan han slutade spela. Han fick då avsluta med att vinna SM-guld 2009.

– Det är hockeyn i sig som har betytt mest för mig, men samtidigt så är det i Färjestad som jag spelat mest. Klart att jag är tacksam över att ha fått chansen att vara kvar hela tiden. Det är också ett mått på att man är tillräckligt bra. Jag skulle inte få vara kvar i laget annars.

– Färjestad bedriver verksamhet som går ut på att vinna matcher. Räcker man inte till då så får man inte vara kvar. Det hjälper inte med att bara vara snäll och trevlig, berättar Jörgen Jönsson för OLD SCHOOL HOCKEY. Det var heller aldrig aktuellt för honom under sin tid i Färjestad att återvända till moderklubben, Rögle.

– Nej, det var nog aldrig riktigt aktuellt. Jag flyttade till Karlstad först gången 1995 och när jag kom tillbaka från Islanders var Rögle fortfarande i allsvenskan och ett tag var det väldigt kämpigt för dom.

– Jag tyckte fortfarande att jag spelade på toppen. Bland annat spelade jag i landslaget och fick vara med om att vinna VM-guld och så vidare. För mig skulle det varit ett steg nedåt om jag gick till Rögle, att varva ner liksom. Jag ville istället vara med i toppen så länge jag kunde och det är därför som jag valde Färjestad.



Foto: Bildbyrån/Nils Jakobsson

Hur gick det då i den femte finalen? Dominik Granak och Jörgen Jönsson gjorde varsitt mål för Färjestad i första perioden. Drygt två minuter in i andra perioden reducerar HV71 genom Mikko Luoma, men i mitten av tredje perioden gör Eero Somervuori 3–1 innan Martin Thörnberg med drygt tre minuter kvar sätter 3–2. Närmare än så kom aldrig HV71 utan Färjestad kunde titulera sig svenska mästare.

– Vi fick lite skit i höstas när vi höll på att skruva ihop det här. Det tar sin tid lite olika nationaliteter, men nu kan ni titta, där står resultat, sa ”Perra” Johnsson på sin breda värmländska i en intervju i tv samtidigt som han pekade mot sitt guldlag.

FÄRJESTADS GULDLAG 2009

