Connor McDavid skadade sig i den avslutande NHL-omgången. Enligt Sportsnet innebär skadan att stjärnan missar VM som börjar 10 maj.

Det var i Edmontons sista match betydelselösa match mot Calgary som Connor McDavid skadade sitt ben. Efter en magnetkameraundersökning konstaterades att skadan inte var så allvarlig som man först trodde.

Eftersom Edmonton inte kommer spela slutspel var Connor McDavid den spelare som Kanada hoppades mest på till VM. Men nu verkar det alltså som att man får klara sig utan stjärnan. Enligt Sportsnetreportern John Shannon gör skadan att McDavid inte kommer att vara med i stundande VM.

Ishockey-VM spelas i Bratislava och Kosice i Slovakien. Turneringen startar den 10:e maj.

I’m told Connor McDavid’s injury is not as severe as many thought…but he will not play for Canada at the World Championships.

— John Shannon (@JSportsnet) April 8, 2019