Florida Panthers sparkade sin huvudtränare Bob Boughner i går. Redan under måndagen kan de vara redo att presentera en ersättare – ingen mindre än trefaldige mästarcoachen Joel Quenneville.

Det var en rejäl rensning bland NHL:s coacher dagen efter sista grundserieomgången. Phil Housley fick lämna Buffalo Sabres medan Los Angeles Kings meddelade att Willie Desjardins inte skulle få nytt förtroende. En annan coach som inte heller fick stanna på sin post var Florida Panthers Bob Boughner.

Efter två år i klubben – och två missade slutspel – kom beskedet att Boughner får sparken. Och så tidigt som under måndagen kan Panthers ha klart med en ersättare.

Enligt Elliotte Friedman på Sportsnet förväntas den ersättaren bli den trefaldige Stanley Cup-mästaren Joel Quenneville, som fick lämna Chicago Blackhawks under säsongen.

There is a real sense today that the process between FLA and Joel Quenneville is much further along than many of us realized. It’s not a done deal, but it’s close. It would not be a surprise if this process closes in the near future.

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) April 7, 2019