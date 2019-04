Joel Quenneville. Foto: All Over Press

Joel Quenneville är tillbaka i NHL. På måndagen blev det klart att den trefaldige Stanley Cup-vinnaren tar över Florida Panthers. Och det bara en dag efter att Bob Boughner fått sparken av klubben.

Han har gått arbetslös sedan i november. Men när säsongen 2019/20 startar till hösten kommer Joel Quenneville att vara tillbaka som NHL-coach. På måndagen meddelade Florida Panthers att de har anställt 60-åring som ersättare till sparkade Bob Boughner.

Quenneville kommer officiellt att presenteras på en presskonferens under kvällen, svensk tid.

– Vi har utnyttjat möjligheten att plocka in en av de mest framgångsrika coacherna i hockeyhistorien och vi är otroligt exalterade över att Joel har tagit sig an utmaningen att jobba med vårt unga och talangfulla lag, säger general managern Dale Tallon i ett pressmeddelande.

ERSATTES AV COLLITON

Tallon och Quenneville jobbade tillsammans i Chicago Blackhawks under många år. Det var där som 60-åringen lyckades leda Blackhawks till tre Stanley Cup-titlar mellan 2010 och 2015. Han fick lämna klubben i november efter en tung start på säsongen och ersattes då av tidigare Mora IK-tränaren Jeremy Colliton.

Joel Quenneville har tidigare även coachat St. Louis Blues och Colorado Avalanche. Han var dessutom assisterande coach för Colorado när de tog sin första Stanley Cup-titel 1996. Med sina 890 vinster som huvudtränare i NHL är han endast överträffad av Scotty Bowman i ligans historia.