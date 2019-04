Foto: Bildbyrån

Ikväll kommer Hovet att koka när Djurgården tar sig an Färjestad i sin hemmaborg. Andra semifinalmatchen mellan lagen och vår spelexpert – som hittills satt 5 av 7 spel – går igenom förutsättningarna inför fajten och kommer med sina två bästa lir till den.

SHL-Semifinal 2

Djurgården-Färjestad

Måndag 8/4 kl. 19:00.

Statistik SHL-svepet

Lagda spel: 7

Vunna spel: 5

Förlorade spel: 2

ROI: 150,5%

Vi lyfte fram två spel när dessa lag möttes i lördags. Det första var att Färjestad skulle vinna till oddset 2,05. Det andra spelet var att det skulle bli över 4,5 mål till oddset 1,81. Matchen slutade 5-2 till Färjestad och båda spelen satt utan större dramatik. Nu är det dags för semifinal 2 på Hovet och vi lyfter fram nya spelvärda idéer!

Lördagens analys stämde till punkt och pricka. Vi var inne på att vi skulle få se ett mer avslappnat Färjestad efter den jämna och täta kvartsfinalserien mot HV71 och så blev det. Färjestads passningsspel höll plötsligt samma nivå som under grundserien och spelarna vågade vara kreativa igen. Ni som följde laget i matcherna mot HV71 vet att det såg väldigt ängsligt och oroligt ut.

Värmlänningarna rivstartade lördagens match och det stod 4-0 halvvägs in på andra perioden och Djurgården såg slagna ut i det läget. Det ska dock sägas att det blev en scenförändring i tredje perioden. Djurgården lyckades reducera till 1-4 sent i andra perioden och när ”Jägarn” kontrade in 2-4 i början av tredje så höjdes stockholmarnas självförtroende samtidigt som Färjestad blev passiva i ambitionen att försvara sin ledning. Djurgården pressade på ganska bra i slutskedet och de vaskades fram några fina målchanser. Färjestad lyckades dock hålla tätt bakåt och Martin Johansson satte 5-2-målet i öppen målbur.

Det ska bli intressant att se om Djurgården kan höja sig i kväll. Deras insats under matchens första 30-35 minuter i Karlstad var inte bra senast. Lägg därtill att spelet inte glänste i hemmamatcherna i kvartsfinalserien mot Skellefteå. Spelarna vill verkligen inte hamna i ett 0-2-underläge i matcher inför semifinal 3 som spelas i Karlstad om två dagar. Det vilar alltså redan en del press på Djurgårdarnas axlar samtidigt som Färjestad har en känsla av att ha allt att vinna.

Vi lägger två spel hos Hajper.com i kvällens match:

1) Över 4,5 mål till oddset 1,78.

Vi tar omtag på över 4,5 mål. Det spelet satt redan efter 38 minuter och 39 sekunder i Karlstad senast och vi tror inte att vi kommer behöva svettas in i slutsekunderna i kväll heller. Färjestad och Djurgården var grundseriens två bästa offensiva lag och det brukar bli underhållande spel när dessa lag drabbar samman. Lagen har mötts fyra gånger i grundserien och tre av dessa möten slutade med fem mål eller fler. En match slutade visserligen 2-2 men då ska man veta att båda lagen var tillfreds med krysset. Färjestad säkrade seriesegern vid ett oavgjort resultat och Djurgården säkrade fjärdeplatsen. Lägger man till lördagens möte har fyra av fem matcher gått över 4,5 mål. Det är toppchans att lagen löser denna lina igen och över 4,5 mål spelas med 150 kr hos Hajper.com!

2) Färjestad att vinna (med pengarna tillbaka vid ett oavgjort resultat under ordinarie tid) till oddset 2,20.

Färjestad var klassen bättre än Djurgården senast. Vi är medvetna om att Djurgården avslutade matchen starkt men alla som idrottat vet hur det mentala spelet fungerar. Djurgården fick med sig energi av sina två reduceringar samtidigt som Färjestad blev passiva i sin ledning. Inget lag vill slå av på takten under en match men det är inte ovanligt att det händer vid en tillsynes ”säker” 4-0-ledning. Värmlänningarna var starkare i två perioder och när Hajper.com tar så pass tydlig ställning för Djurgården kan vi inte låta bli att testa Färjestad med 100 kr (vid insatsen tillbaka vid ett oavgjort resultat) till oddset 2,20.

Här är hela kupongen:

