Jacob Markström är klar för spel i VM, skriver TSN Vancouver. Det blir i så fall Markströms tredje VM.

Tidigare i dag kom obekräftade rykten om att Elias Pettersson har tackat ja till spel i VM. Nu skriver TSN att en annan Vancouverspelare har tackat ja till VM, nämligen målvakten Jacob Markström.

Markström har stått 60 av Vancouvers 82 matcher under säsongen och haft en räddningsprocent på 91.2. Eftersom laget missade slutspel har både Markström och Elias Pettersson varit högaktuella för spel i VM. Jacob Markström har tidigare spelat två VM-turneringar. Senast han var med landslaget var dock under World Cup, då Henrik Lundqvist agerade förstemålvakt.

VM börjar 10 maj och spelas i Bratislava. Sverige inleder med att möta Tjeckien.

Chris Tanev has been asked to play for Canada at the World Hockey Championship but says it seems unlikely based on the timeline & when he'll be cleared.

Jacob Markstrom will play for Sweden.

