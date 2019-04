Slava Vojnov kastades ut ur NHL sedan han dömts för fängelse efter att ha misshandlat sin hustru. Idag meddelar NHL att han är välkommen tillbaka till ligan – men först till säsongen 2020/2021.

Det var 2014 som Slava Vojnov dömdes till fängelse för misshandel på sin fru Marta Varlamova efter en Halloweenfest där han bland annat ska ha tagit strupgrepp och knuffat in henne i en storbilds-tv.

Den dåvarande Los Angeles Kings-backen hade dock inte för avsikt att avtjäna något fängelsestraff utan åkte istället hem till Ryssland där han de tre senaste säsongerna spelat för SKA St. Petersburg. 28-åringen fanns dessutom med i OAR:s OS-trupp som vann guld i vintras. Den senaste säsongen har han dock inte spelat.

Voynov har tidigare deklarerat att han vill tillbaka till NHL och en rad klubbar har visat intresse. Men då han varit avstängd av NHL, då han inte avtjänat sitt utdömda fängelsestraff, så har juridiken satt stopp.

Nu meddelar NHL att den 29-årige backen stängs av även hela nästa säsong och han kan först skriva på för en NHL-klubb den 1 juli 2020.

Slava Voynov has been suspended for the entire 2019-20 NHL season (including playoffs) for unacceptable off-ice conduct. Voynov’s eligibility to play in the NHL will be restored (assuming good behavior) no later than July 1, 2020. https://t.co/zd7jDQI4TU

