Ponthus Westerholm satte 2-0-målet. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Frölunda har kopplat ett rejält grepp kring Luleå. I dagens andra semifinal lagen emellan vann de med och har därmed 2-0 i matcher.

Serietvåan Luleå såg bleka ut i den första semifinalen uppe i Norrbotten i söndags. då var det bara en stark slutforcering som tvingade fram ett avgörande i sudden. Idag såg det dock lite bättre ut och den första perioden blev mållös.

Men i den andra periodens inledning tog hemmalaget ledningen genom Jonathan Sigalet. Efter det kom Luleå tillbaka in i matchen och satte press på Frölunda. Sista halvan av perioden vann de skotten med 9-2.

— Jag tycker vi blir lite för passiva och då tycker jag Luleå tar över, summerade hemmalagets Joel Mustonen den andra perioden till C More.

Luleå försökte i den tredje perioden och var bra. Då fick Frölunda en spelvändning och Ponthus Westerholm kunde sätta pucken i nät bakom Joel Lassinantti.

I förra matchen låg Luleå också under med två mål i slutet av matchen men kom tillbaka med två snabba mål. I dagens match fick de powerplay med fyra minuter kvar och satsade med utplockad målvakt.

Frölunda har nu en 2-0-ledning i matchserien.