Alexander Edler och Loui Eriksson är två av Vancouvers veteraner. Men den enas kontrakt går ut – och den andra kommer från en tung säsong. Vad händer egentligen med duon?

Elias Pettersson utgör Vancouvers framtid och Jacob Markström utmärkte sig som tydlig förstemålvakt i Canucks under säsongen. Men för lagets två andra svenskar är framtiden något mer oviss. Inte minst för Alexander Edler.

32-åringen kommer från en stark säsong med 34 poäng på 56 matcher men ryktades bort redan under säsongen, då han har utgående kontrakt. Vancouver och Alexander Edler beslutade sig emellertid för att backen skulle stanna, men något nytt kontrakt har inte lösts ännu. Edler har spelat i Canucks sedan 2006 och hoppas få spela hela sin NHL-karriär i klubben, säger han enligt Joey Kenward på Sportsnet 650.

Alexander Edler har gjort 814 matcher för Vancouver och vill skriva på en förlängning för att kunna öka det matchantalet. Han hoppas kunna ha ett nytt kontrakt på plats inom kort.

#Canucks Alex Edler says, in an ideal world, he’d like to finish his playing career in Vancouver. Is hopeful a contract extension can get done soon.

— Joey Kenward (@kenwardskorner) April 8, 2019