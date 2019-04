Under tisdagseftermiddagen blev det klart att backen Linus Hultström blir kvar i Djurgården även nästa säsong. Mitt under brinnande slutspel så presenterar Djurgården en riktigt tung kontraktsförlängning. Backen Linus Hultström stannar i

Idag 10:49

Förra säsongen var New Jersey den stora skrällen, vid sidan av Vegas. Den här säsongen blev de återigen ett bottenlag. Nu förlänger New Jersey med sin general manager Ray Shero. Efter att ha basat över Pittsburgh tog Ray Shero över New J