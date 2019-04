Ylva Martinsen kommer stanna kvar på sin post - om spelarna och förbundet vill. Foto: Bildbyrån

Tisdagen den 9 april 2019 kommer för alltid vara inskriven som en av de tyngre dagarna i den svenska hockeyhistorien. Förbundskaptenen Ylva Martinsen är av förklarliga skäl väldigt besviken när hockeysverige.se får en pratstund med henne efter nederlaget mot Japan.

— När slutsignalen gick? Det jag kände var att jag hade svikit tjejerna och svenska folket eftersom det är deras lag.

Det blev en riktigt mörk dag för svensk damhockey. Sedan VM startade 1990 har alltid Sverige tillhört VM:s A-grupp, men 30 år senare kan vi bara konstatera att Sverige tillhör grupp B.

Svensk förbundskapten är tidigare OS-medaljören Ylva Martinsen. När hockeysverige.se får en intervju med henne är hon av naturliga skäl ordentligt nedslagen över i första hand sin egen prestation.

– När slutsignalen gick? Det jag kände var att jag hade svikit tjejerna och svenska folket eftersom det är deras lag. Allt känns väldigt tungt och det värsta jag har varit med om i hela mitt liv, säger Martinsen och fortsätter:

– Det blir tomt samtidigt som det blir en enorm, enorm besvikelse. Jag känner egentligen inte bara så över enbart den här matchen. Nu när det gått några minuter känner jag att det är helheten och att vi inte fått till det i det här mästerskapet.

Hur hamnade ni i den här situationen för det finns trots allt en viss kompetens i det här laget?

– Ja, jag tycker också det. Vi har bra spelare. Det har sett bra ut under säsongen och vi har tagit steg, tycker jag, varje gång vi kört.

– Hockey är superenkelt egentligen. Det handlar om att göra flest mål och det är en del i spelet som inte stämt. I vissa matcher har vi skapat väldigt mycket, men gjort för få mål. När vi gör mål så släpper vi också in mål. Just den här balansen mellan att skapa offensivt och klara defensiven hela tiden… Som helhet är vi inte tillräckligt bra.

VILL INTE SKYLLA PÅ FÖRBEREDELSER

Två delar i spelet som inte fungerat var powerplay och boxplay där laget inte kändes riktigt samkört. Det kan också till viss del tillskrivas den korta uppladdningen inför turneringen, men det är inget som Ylva Martinsen vill skylla något på.

– Jag hade gärna haft mer tid, med är inte någon ursäkt. Möjligen kan man på sikt se förklaringar till vissa saker. Dels då det här två månader långa breaket utan matcher för många av spelarna.

– När vi startade VM kände vi att vi hade gått igenom det vi ville. Om vi sedan ser till motståndarna så har dom mer eller mindre varit centraliserade här i Vierumäki. Det kanske visade sig där ute genom att allt var väldigt strukturerat och inövat hos dom.

Vad kunde ni i ledarstaben gjort annorlunda?

– Jag vet inte… Vi kände innan matchen och när pucken släpptes att vi verkligen gjort allt vi kunde för att förbereda och skapa förutsättningar för prestation. Just nu letar jag bara fel hos mig själv.

Nu väntar alltså B-VM för Sverige, hur går dina tankar idag inför den utmaningen?

– Det är en resa vi måste göra, säger Ylva Martinsen samtidigt som besvikelsen skiner igenom i hennes röst.

– Vi måste jobba mot att gå upp igen…

Är det bara besvikelse och uppgivenhet eller känner du även revanschlusta redan?

– Just nu är det bara besvikelse. Om spelarna och förbundet har förtroende för det vi håller på med så skulle jag aldrig kliva av och lämna. Jag kommer fortsätta jobba för att det ska bli bättre.

– Det bygger ändå på att spelarna ska tro på det. Annars skulle jag aldrig köra vidare. Sedan är det i slutändan förbundet som bestämmer, avslutar en mycket besviken och nedslagen Ylva Martinsen.