David Suvanto är öppen för det mesta efter sin starka säsong i Danmark. Foto: Ronnie Rönnkvist

Han har haft en brokig hockeyresa som bland annat innehållit spel i Ryssland. Den senaste säsongen bjöd på succé i Danmark och nu står David Suvanto utan kontrakt. Han berättar att han är öppen för det mesta, men erkänner att allsvenskan lockar.

– Jag vill vara i ett av dom uttalade topplagen och gärna göra den resa som Leksand har gjort, berättar 24-åringen för hockeysverige.se.

LEKSAND/VÄSTANOR

David Suvanto från Hedemora har haft en annorlunda hockeyresa. Han lämnade Leksand som junior för spel i ryska andraligan. Därefter blev det en säsong i Danmark där han blev dansk mästare med Rungstedt. BIK Karlskoga fick då upp ögonen för honom, men det blev en säsong som varken han själv eller klubben var speciellt nöjd med. I stället valde Suvanto Danmark igen där det blev spel för Rödovre med Magnus Bogren som tränare och svenskarna Stefan Ridderwall och Kim Johansson i laget. Där har det i sin tur blivit succé och under säsongen har han bland annat utsetts till månadens bästa spelare i ligan.

– Om vi först ser till säsongen i Karlskoga så var det en väldigt tuff säsong både för laget och mig. Vi låg sist nästan hela säsongen och tampades med att komma över strecket samtidigt som det var min första säsong i Hockeyallsvenskan, berättar David Suvanto då hockeysverige.se träffar honom hemma hos hans svärföräldrar i Västanor, en liten by i Leksands utkant.

TRIVDES I STADEN

Trots att det var tufft för laget trivdes 24-åriga backen bra i Karlskoga.

– Vi hade en rolig grupp och lag så det var synd att den sportsliga biten inte klickade i riktigt som jag ville att den skulle göra.

– Sedan kom (Niklas) Czarnecki in och då blev jag utlånad till Kristianstad under två matcher, men jag kom tillbaka och jag tyckte att det gick bra. Vi klarade oss kvar i sista omgången efter den här ångestmatchen borta mot Västervik. Till slut blev det ändå en skön känsla och en kul säsong.

Säsongen i Karlskoga blev också en personlig besvikelse för David Suvanto.

– Ja, det skulle jag säga. Min karriär är kanske inte den vanligaste. Jag drog utomlands tidigt, dessutom till Ryssland.

– Jag kämpade för att komma till Hockeyallsvenskan. När jag väl var där ville jag visa upp mig mer än vad jag gjorde. På så vis blev det en liten besvikelse.

Varför blev det ingen fortsättning i Sverige och Karlskoga för dig?

– Av Karlskoga fick jag inte förlängt. Sedan satt vi där på sommaren, precis som nu, och ringde runt och så vidare, men det var ingen som var riktigt intresserad. Jag fick några Division 1 klubbar som ryckte i mig, men det var inget jag kände att ”det här vill jag verkligen”.

– När då dök upp i Danmark igen så visste jag vad jag gav mig inpå eftersom jag varit där tidigare.

LYCKAD SÄSONG I DANMARK

Säsongen i Rödovre har varit väldigt lyckad för 24-åringen. På 40 matcher har han svarat för tio mål och totalt 34 poäng.

– Säsongen har varit både upp och ner. Försäsongen gick väldigt bra, men när serien startade körde jag fast lite. Då blev jag lite frustrerad eftersom jag visste att jag kunde bättre, vilket jag redan hade bevisat.

– Sedan kom vi fram vid jul och då började allt bara rullade på. Det kändes som var jag än gjorde blev det bra på något vis. Vi började vinna, jag blev månadens bästa spelare i ligan och efter säsongen årets spelare av Rödovre.

Fina personliga framgångar givetvis, men inte något som David Suvanto inte reflekterade så mycket över under säsongen

– Klart att jag blev glad även om jag just då inte tänkte på det. Då skulle jag precis in i slutspelet och tänkte bara ”nästa match, nästa match…”

– Idag blir jag stolt över det och det är ett tecken på att jag gjort någonting bra. Det var en vandringspokal som jag fick mitt namn på ”Herbert Knox” heter pokalen. Det är efter någon importspelare som spelat där tidigare. Dessutom hade man gjort en film, en hälsning från honom, vilket var riktigt kul.

TRIVS I KÖPENHAMN

Det var inte bara på isen David Suvanto trivdes under förra säsongen, det fungerade väldigt bra för honom även utanför isen.

– Jag trivdes jättebra och Köpenhamn är en fin stad. Visst, jag är van vid Hedemora, Leksand och så vidare medan Köpenhamn är en storstad. Köpenhamn känns ändå som en stad för mig och jag trivs väldigt bra där.

Vad gör du helst i Köpenhamn när det inte är hockey på schemat, hänger i Nyhavn eller?

– Ja, Ströget, Nyhavn. Bara gå dom här turiststrekorna om och om igen. Varje gång vi hade en ledig dag åkte vi in. Vi behövde inte göra någonting utan vi kunde bara promenera mellan Centralstation och Nyhavn.

Kan du i framtiden exempelvis tänka dig att bo i Köpenhamn men spela i Malmö för Pantern?

– Jag är öppen för allting och kan även tänka mig tvärtom också, alltså bo i Malmö men spela i Köpenhamn. Det är så trots allt så pass enkelt att ta sig över sundet.

– Min tjej (Emilia Hermansson) var också med till Danmark. Hon hade inget jobb där nere, men i november började hon studera på distans. Vid nyår åkte hon hem och nu jobbar hon på Ica här i Leksand.

David Suvantos kontrakt med Rödovre har gått ut och vad som händer nästa säsong i hans hockeyliv är idag osäkert.

– Som jag sa så är jag verkligen öppen för allting. Jag sitter bara och väntar på att någon ska höra av sig och erbjuda någonting. Sedan får jag ta ställning till det då.

Sverige, Danmark, Ryssland…?

– Det spelar faktiskt ingen roll. Sverige hade varit kul och att få ge Hockeyallsvenskan en till chans, men det ska det vara något som jag tycker lockar, en utmaning.

Vad ser du som en utmaning i Hockeyallsvenskan?

– Jag vill vara i ett av dom uttalade topplagen och gärna göra den resa som Leksand har gjort. Det ser helt underbart ut att få spela upp ett lag. Klart att jag strävar efter något sådant, avslutar David Suvanto.