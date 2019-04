Henrik Lundqvist talar ut om säsongen: ”Svårt att hitta en bra nivå i mitt mindset”

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE) Det var ett jobbigt år för New York Rangers. Laget missade Stanley Cup-slutspelet med hela 20 poängs marginal och fansen hade inte mycket att glädja sig åt. Det kom ett litet tröstpris i natt när Rangers var ett av vinnarna i NHL:s draftlotteri och får välja som andra lag i Vancouver i sommar.

I natt startar Stanley Cup-slutspelet. För blott tredje gången under sin långa NHL-karriär tvingas Henrik Lundqvist följa det från sidan. I en intervju med Kajsa Kalméus ser han tillbaka på sin och New York Rangers jobbiga säsong. – Rebuilden påverkade mig mer än jag trodde att den skulle göra

