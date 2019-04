Vegas torskade den första matchen mot San José i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Nu kommer smått sensationella uppgifter från Ryssland som berättar att Golden Knights kan få förstklassig förstärkning i form av Nikita Gusev.

Det är den ryske initierade reportern Igor Eronko som kommer med uppgifterna om att SKA:s Nikita Gusev är på väg till Vegas redan till det pågående slutspelet.

Hearing Nikita Gusev is on his way to Vegas to join #GoldenKnights for the playoffs

— Igor Eronko (@IgorEronko) April 11, 2019