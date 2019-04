Daniel Zaar gjorde ett av de svenska målen mot Norge. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Efter segrar mot Ungern och Slovakien kunde Tre Kronor ta ytterligare en seger under torsdagskvällen. Efter mål av Rögleduon Daniel Zaar och Linus Sandin kunde Sverige vinna kvällens landskamp mot Norge med 2–0.

Just nu pågår Euro Hockey Challenge, där Tre Kronor ställs mot Norge i två matcher i Östersund. Under torsdagen gick den första matchen av stapeln, och det blev planenlig för svenskarna inför de 2 158 besökarna som tagit sig till Östersund Arena.

– Vi gör en bra förstaperiod och spelar bra överlag. Vi kanske är lite ineffektiva, jag tror vi hade 16-1 i målchanser efter två perioder. Vi måste komma upp med effektiviteten lite till på lördag, säger Daniel Zaar till C More efter matchen.

TOLV SKOTT MOT ENROTH

I den första perioden kunde hemmasonen Emil Djuse spela fram Linus Sandin till dennes 1–0-mål. Efter en mållös mittperiod kunde sedan Daniel Zaar punktera matchen med sitt 2–0-mål.

– Det är alltid skönt att göra mål och så klart extra kul att göra det med landslaget, säger Zaar till C More efter matchen.

Jhonas Enroth räddade samtliga tolv skott som Norge mäktade med att skjuta mot honom i matchen. Det var Enroths andra raka nolla under denna landslagssamling, då han även räddade 24 skott i 4–0-segern mot Slovakien förra veckan.