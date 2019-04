SUCCÉMAN. Samuel Ersson har en fantastisk säsong bakom sig. Foto: Bildbyrån

En framgångssaga.

Så skulle man kunna beskriva Samuel Erssons säsong 2018/19. Den 19-årige burväktaren gick från att vara en relativt okänd juniormålvakt till en av hockey-Sveriges hetaste målvaktstalanger. I en lång intervju med hockeysverige.se berättar Ersson om succén i Västerås, JVM-besvikelsen, Tre Kronor-chansen och återkomsten till Brynäs.



– Det är helt galet egentligen…

Orden är 19-årige Samuel Erssons. Målvaktstalangen har precis avslutat dagens första pass med Tre Kronor under landslagslägret i Östersund när hockeysverige.se får en pratstund med den nyblivna a-landslagsmålvakten.

Hade du frågat Samuel Ersson inför säsongen om chanserna att han skulle avsluta denna säsong med dubbla Tre Kronor-läger hade han förmodligen bara rynkat på näsan. Men att den Falunfostrade målvakten står där han gör i dag är ingen slump.

Samuel Erssons säsong har varit en enda stor framgångssaga. Efter att ha lämnat Brynäs juniorverksamhet för en hockeyallsvensk chans i nykomlingarna Västerås har utvecklingskurvan gått spikrakt uppåt.

– Anledningen till att jag skrev på (för Västerås) var för att jag skulle få möjligheten att konkurrera med (Marcus) Dahlbom om förstaspaden. Det var den chansen jag ville ha. Här fanns en möjlighet för mig att få speltid, men sen var det ju upp till mig också att ta chansen när den väl dök upp. Det tycker jag väl också att jag lyckades göra, säger Samuel Ersson.

DRÖMDE OM JVM

Att han tog chansen, ja, det måste man säga att han gjorde. När Ersson väl fick förtroendet som förstamålvakt av Thomas Paananen tog han den – och tittade aldrig tillbaka.

– Det var en höst där jag visste att jag behövde bevisa mig, eller vad man ska säga. Jag visste att jag behövde kriga till mig den speltid jag skulle få. Inför säsongen visste jag inte riktigt hur mycket istid jag skulle få, men det visade sig bli en hel del och det tycker jag Västerås ska ha en eloge för. Det är inte alldeles självklart att man vågar satsa på en oprövad juniormålvakt, säger Ersson.

Erssons imponerande spel mellan de svartgula stolparna tog honom raka vägen in i Tomas Monténs JVM-trupp till turneringen i Vancouver och Victoria. Att få representera Juniorkronorna i den prestigefyllda turneringen var ett av burväktarens stora mål när han gick in till denna säsong.

– Det är klart att man haft målet och drömmen om att vara med i JVM väldigt länge. Jag kom in i landslaget lite senare, det var väl först i U19 som jag var med på riktigt, men jag hade alltid haft JVM som huvudmål. Det var då jag skulle vara bra och vara med och spela. Inför säsongen visste jag att jag verkligen skulle behöva kriga för att ta mig dit, säger Ersson.

– Sen när laget väl togs ut visste jag att det skulle vara jättejämnt mellan mig, Adam (Åhman) och Olle (Eriksson Ek) om förstaspaden. Vem som helst hade egentligen kunnat bli förstamålvakt. Samtidigt åkte jag inte dit för att sitta på sidan, utan jag åkte dit för att spela. Jag fick chansen vilket jag så klart är tacksam för, men sen handlade det återigen om att ta chansen när den dök upp. Det tycker jag att jag gjorde även här.



FÖRSTAVALET. Samuel Ersson stod fyra av de fem matcherna i JVM. FOTO: Bildbyrån/Joel Marklund

”BITTERHETEN KOMMER NOG ALLTID ATT SITTA KVAR”

Ersson fick förtroendet mellan stolparna i fyra av de fem matcherna som Juniorkronorna spelade i turneringen. Efter ett starkt gruppspel stod laget för ett ordentligt magplask när man åkte ut redan i kvartsfinalen mot Schweiz.

– Man hade kanske kunnat se tendenserna att det var mot de ”sämre” lagen som vi gjorde våra dåliga matcher. Vi hade en liten oförmåga att föra matcher i kombination med känslan att vi som lag var lite för rädda för att förlora, förklarar Ersson.

– I slutändan blev det helt enkelt så att vi inte riktigt fick till det. Det var så klart jättetråkigt, speciellt med tanke på att vi slog samtliga lag som slutade topp tre. Finland och USA slog vi i gruppen, medan vi vann över Ryssland i en träningsmatch precis innan turneringen. Det känns fortfarande riktigt surt, det känns som att det fanns mycket mer att hämta ur det här laget.

Hur lång tid tog det att komma över den besvikelsen?

– På ett sätt tror jag väl att man aldrig riktigt kommer att komma över det helt. Man kommer alltid att vara lite bitter då det känns som att… Det är svårt att förklara.

– Vi hade bara så himla mycket mer i oss, så den där bitterheten kommer nog alltid att sitta kvar. Samtidigt blev det så att jag fick komma hem till Västerås och spela matcher direkt. Då hade jag inte råd att sitta och tycka synd om mig själv, utan jag kastades direkt in i hetluften. Det var nog väldigt bra för mig.

”KUL ATT KOMMA TILL JOBBET VARJE DAG”

Väl hemma i Västerås fortsatte Ersson sitt enastående spel i målet. När grundserien skulle summeras hade 19-åringen stoppat 93,3 procent av skotten han ställts mot och endast släppt in 1,95 mål per match under de 36 matcher han spelade för Västerås. Ersson var således en stor anledning till att de hockeyallsvenska nykomlingarna kunde sluta på en tredjeplats när grundserien var färdigspelad.

– Vi hade ett lag som verkligen jobbade för varandra. Vi satte verkligen laget i första hand i alla lägen. Det ledde till att nästan alla i laget gjorde personbästa säsonger. Där måste jag hylla ”Zäta” (Patrik Zetterberg) och ”Pannan” (Thomas Paananen) för hur de satte ihop laget, säger Ersson.

– De byggde upp en miljö i Västerås där det var kul att komma till jobbet varje dag, vilket hjälpte oss i de perioder där vi kanske hamnade i lite svackor. Det är lätt att vända sig mot varandra när det går tungt, men det gjorde vi verkligen aldrig. Det var en ”vi mot världen”-känsla och jag tror att alla framgångsrika lag har den mentaliteten i någon grad.



POPULÄR. Samuel Ersson tar emot Västeråssupportrarnas hyllningar efter en match. FOTO: Maxim Thoré/Bildbyrån

REDO FÖR NÄSTA STEG: ”EN SJÄLVKLARHET”

Inför grundseriens sista hemmamatch prisades Ersson också för sina fina insatser på isen. Sedan 2010 har C More tillsammans med Hockeyallsvenskan delat ut Guldgallret – priset som går till ligans bästa junior – och den här säsongen fick Samuel Ersson äran att ta emot priset.

– Det är så klart att det är en jättestor ära att ta emot ett sånt pris. Samtidigt vet jag om att jag inte kommer dit utan sina lagkamrater. Det är verkligen så. Lagets framgångar plöjde liksom vägen för mig och min individuella framgång.

Bland de tidigare pristagarna finns bland andra William Karlsson och Filip Forsberg. Samuel Ersson blev den första målvakten sedan Fredrik Pettersson Wentzel, som vann priset första gången det delades ut 2010, att vinna priset.

– Det är många bra spelare som har fått priset tidigare och det är ett tecken på att man gjort någonting bra. Det triggar en också att jobba vidare. Nu när jag ska ta ett snäpp upp till SHL vet jag att jag kommer att vara i samma position som inför den här säsongen. Det är ett steg upp och jag kommer att behöva bevisa mig själv och bevisa att jag förtjänar speltid. Att ha med ett sånt här pris i ryggen stärker en så klart inför den utmaningen.

Nästa steg, ja.

Häromveckan blev det klart att Ersson lämnar Västerås för en återkomst till Gävle och Brynäs. Ett naturligt steg för 19-åringen, med tanke på den fina utvecklingen han haft under säsongen. Det var en del andra klubbar som visade intresse, men när Brynäs visade intresse fanns det egentligen bara ett mål i sikte för Ersson.

– Det var Brynäs som gällde, först och främst. För mig kändes det bara helt rätt att få komma hem igen. Det är precis så det känns, en ”komma hem”-känsla. Det var en självklarhet att återvända.

KOMMER TILL ETT HUNGRIGT LAG

Ersson spelade tre säsonger i Brynäs juniorverksamhet innan han lämnade klubben inför denna säsong. Förutom ”komma hem”-känslan så var det framtidsoptimismen som lockade med Gävleklubben.

– Det är någonting bra på gång i Brynäs. Det är en riktigt bra känsla i föreningen just nu, ungefär samma som när jag kom till Västerås inför den här säsongen. Jag har känslan av att det är ett hungrigt lag där alla vill framåt. Det var en framgångsfaktor för oss i Västerås och jag får samma känsla här i Brynäs. Den viljan att jobba sig uppåt och det hårda jobbet vi kommer lägga ner kommer att skörda framgångar för oss.

Ersson kommer att dela målvaktsjobbet i Brynäs med Joacim Eriksson den kommande säsongen. 19-åringen ser måna likheter mellan förutsättningarna inför årets säsong med Västerås och den kommande säsongen med Brynäs.

– Jag vet att inget kommer att komma gratis, utan jag lär jobba stenhårt för bevisa att jag ska få spela matcher. Jag vill vara en vinnande målvakt och verkligen vara en bidragande orsak till att vi vinner matcher. Det viktigaste för mig är att jag hjälper laget att vinna och det är det jag ser framemot till nästa säsong.



TILLBAKA. Efter säsongen stod det klart att Samuel Ersson återvänder till Brynäs. FOTO: Simon Hastegård/Bildbyrån

”INGENTING JAG HADE FÖRVÄNTAT MIG”

Burväktaren ser framemot utmaningen som väntar honom till hösten.

– Det finns saker i mitt spel som jag vill bygga vidare på. SHL är så klart ett snäpp upp och spelarna i SHL är bättre, så då gäller det för mig att jag höjer mitt spel några snäpp till så att jag klarar av att hantera det. Det känns ändå som att det är en väldigt härlig utmaning som jag har framför mig och det är något som jag verkligen ser framemot.

Men innan Samuel Ersson stänger ner den här säsongen och fokuserar på nästa så har han fått möjligheten att avsluta säsongen med Tre Kronor. Förra veckan vann Ersson sin a-landslagsdebut (4–3 mot Ungern) och burväktaren själv har lite svårt att förstå att han nu är en del av Tre Kronor.

– Det är helt galet egentligen – verkligen ingenting jag hade förväntat mig inför säsongen. Det har varit grymt kul att vara med här med Tre Kronor de här veckorna, avslutar han.