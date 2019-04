New York Islanders fick en perfekt start på Stanley Cup-slutspelet när de på hemmaplan kunde besegra Pittsburgh med 4-3 på övertid. I mål räddade Robin Lehner 41 skott. Islanders var förarsätet hela tiden i nattens första match av konfer

I natt startar Stanley Cup-slutspelet. För blott tredje gången under sin långa NHL-karriär tvingas Henrik Lundqvist följa det från sidan. I en intervju med Kajsa Kalméus ser han tillbaka på sin och New York Rangers jobbiga säsong. – Rebui

I natt börjar slutspelet i NHL och jakten på Stanley Cup. 16 lag kommer kämpa om den åtråvärda bucklan som kommer lyftas till skyarna någon gång i juni. Stanley Cup räknas som en av de svåraste hockeytitlarna att vinna. För att gå he

Dagen innan slutspelet startar fyrar NHL-timmen av sista delen i sin "playoff preview". Men det blir också en återblick på den gångna grundserien där Linus, Jonatan och Uffe rosar och rostar de störa överraskningarna och besvikelserna under 20

Igår 09:26

Under natten mot onsdag lottades ordningen till sommarens NHL-draft. New Jersey Devils vann. New York Rangers blev tvåa. Nu är frågan bara: Jack Hughes eller Kaapo Kakko? ”En stor dag för Devils”, sa klubbens general manager Ray Sher