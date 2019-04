Det blev återigen kontroversiellt i semifinalserien efter att Färjestad fått ett nytt mål bortdömt. Foto: Bildbyrån

Färjestad jagar reducering och kvittering i den fjärde semifinalen och får in en reduceringspuck. Då döms målet bort efter en liknande situation som i den första semifinalen.

– Vår sport kommer att behöva klarhet i sådana här situationer, säger Johan Pennerborn i C More.

Tre minuter kvar mellan Djurgården och Färjestad. Mikael Wikstrand får pucken på mållinjen och skjuter in pucken i nät bakom Adam Reideborn. Färjestad jublar men efter en lång videogranskning döms målet bort då Linus Johansson kom i kontakt med Djurgårdsmålvakten. Låter det bekant?

Situationen är nästan identisk med den som skedde i den första semifinalen mellan de bägge lagen. Då var Färjestad rejält irriterade.

– Det är inget annat än ett jättefiasko. Vi får ett sådant mål mot oss i en avgörande sudden och idag gör vi ett exakt likadant mål men det döms bort. Förklaringen vi fick av domarna när HV avgjorde var att målvaktens plockhandske var utanför målgården. Vad jag kan se så är plocken utanför nu också. Det är ett stort problem som vi har idag inom svensk ishockey med kontinuiteten på bedömningarna. Det är tråkigt tycker jag, sade Michael Lindqvist då.

”KOMMER ATT BEHÖVA KLARHET”

Den här gången var det lite lugnare i Färjestadslägret och Johan Pennerborn var inte arg efter matchen. Han visade det i alla fall inte.

– Det är väl härligt med dramatiska slut. Vi krigar hela vägen och jag tycker att vi gör en bra match. Men vi hade behövt göra nåt mål. Det är små marginaler i hockey, säger Pennerborn i C More och fortsätter:

– Jag har aldrig kommenterat domare, jag tycker att de alltid gör ett bra jobb och vi förlitar oss på systemet. Men tittar vi längre fram kommer vår sport behöva klarhet i såna här situationer.

Det är tredje gången i slutspelet som en liknande situation drabbar Färjestad. I kvartsfinalen mot HV71 godkändes ett liknande mål som Färjestad fick emot sig. Därefter har två mål dömts bort när det har varit Färjestad som har gjort målet.

EXPERTEN: ”DÖMS BORT KORREKT”

C Mores expert Petter Rönnqvist menar att det var rätt beslut att döma bort målet i kvällens match. Han menar dock att det tidigare beslutet har skapat förvirringen.

– Det blev fel när HV 71:s mål godkändes, det borde aldrig ha godkänts. Det har blivit en snackis efteråt, men målen som har dömts bort efteråt har dömts bort korrekt, säger Rönnqvist i C Mores sändning.

Efter matchen förklarade domarna varför målet dömdes bort.

– Det är därför ”ringen” tar tid. Vi vill verkligen att det ska bli rätt och rättvist. Vi tycker verkligen att det blir det, säger Tobias Björk i C More.

– Nu är det tredje gången som det händer. Linus tar en aktiv väg. Han blir inte inknuffad i det här fallet. Han får kontakt med Adams plockhandske. Vi anser att det är en kontakt och därför tar vi bort det, fortsätter domarkollegan Linus Öhlund.

På söndag spelas den femte semifinalen mellan de båda lagen. Djurgården leder med 3-1 i matcher och blir klara för SM-final vid seger.