Han gjorde två mål senast och nådde då 100 slutspelspoäng. I kväll slog Nicklas Bäckström till igen. Nu är han fyra i den svenska poängligan i slutspelssammanhang.

När Nicklas Bäckström nådde 100 slutspelspoäng senast blev han femte svensk att lyckas med bedriften. Då klev han upp på samma poäng som Daniel Alfredsson. I kväll passerade Valbosonen ”Alfie” och är nu ensam fyra i alla tiders svenska slutspelspoängliga med 101 pinnar.

Målet kom inte ens fyra minuter i i kvällens match mot Carolina, och var alltså ”Bäckis” tredje mål i det här slutspelet. Fullträffen kom efter en minst sagt läcker framspelning av Alex Ovetjkin.

T.J. Oshie gjorde sedan 2-0 innan Lucas Wallmark styrde in 2-1. Det var Wallmarks första mål i slutspelskarriären. Han gjorde emellertid två passningspoäng redan i slutspelsdebuten i förrgår. 2-1 är också ställningen efter den första perioden.

Vilka är då före Nicklas Bäckström? Jo, det är den hyfsat meriterade trion Henrik Zetterberg (120 poäng), Peter Forsberg (171) och Nicklas Lidström (183).

Absolute mastery from the Captain to Backstrom. #ALLCAPS #CapsCanes pic.twitter.com/O3kEFNOIH2

— Washington Capitals (@Capitals) April 13, 2019