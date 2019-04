Han blev NHL:s bäste ryss någonsin med sina 128 poäng den här säsongen. Nu stängs Nikita Kutjerov av en match i slutspelet.

Tampa ligger under med 2-0 i matcher i serien mot Columbus. I match tre tvingas de dessutom klara sig utan sin bästa spelare. NHL:s poängkung Nikita Kutjerov stängs av för en boarding.

Det var i underläge 5-1 i nattens förlustmatch som Kutjerov smällde på Markus Nutivaara, som satt på isen och var helt oförberedd på ryssens attack. Efter tacklingen bröt ett slagsmål ut och Kutjerov fick tacka för sig.

Det är NHL:s Disciplinnämnd som bekräftar att Kutjerov stängs av kommande match.

Nikita Kucherov ▶️▶️▶️ Markus Nutivaara#HfHits

Kucherov will have a hearing for this hit. pic.twitter.com/gaEUDaxe5o

— hockeyfights (@hockeyfights) April 13, 2019