Han tog både Vancouver och New York Rangers till Stanley Cup-final men står nu utan jobb. Kanske kan det bli Philadelphia nästa säsong, för Alain Vigneault.

Alain Vigneault har varit head coach för tre klubbar i NHL och har tagit två av dem till Stanley Cup-final. Där blev det dock tunga nederlag både med Vancouver och New York Rangers.

Efter att ha fått sparken från Rangers efter förra säsongen har Vigneault den här säsongen gått utan coachjobb, även om det nyligen blev klart att han ska coacha Kanada i den stundande VM-turneringen.

Nästa säsong kan 56-åringen vara tillbaka i NHL igen. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman har i alla fall Philadelphia fått tillåtelse att prata med Vigneault. Flyers sparkade under säsongen Dave Hakstol och ersatte honom med Scott Gordon, som fick någorlunda ordning på saker och ting i Flyers. Han var dock bara en tillfällig huvudtränare och det är oklart om Gordon får förnyat förtroende över nästa säsong. Skulle han inte få det tycks alltså Alain Vigneault vara ett alternativ till det i så fall lediga coachjobbet hos Philadelphia.

Todd McLellan, som fick sparken från Edmonton under säsongen, kommer av allt att döma att ta över Los Angeles Kings.

Hearing tonight that PHI has permission to talk to Alain Vigneault for its head coaching job. No guarantees, but he’s on the radar.

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) April 12, 2019