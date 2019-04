Christopher Mastomäki bjöd på ett konstmål mot Norge. Foto: Bildbyrån

Tre Kronor följde upp torsdagens 2–0-seger mot Norge med att ta ytterligare en vinst mot vårt västra grannland. Tre Kronor kunde vinna lördagens match med 5–1 efter att bland annat Christopher Mastomäki stått för ett riktigt drömmål i den första perioden.

– Jag kände direkt att när man väl har den här tröjan på sig kan man testa ”Foppa-finten”, säger Mastomäki till C More.



Det blev ytterligare en planenlig seger för Tre Kronor mot Norge under lördagen. Efter att ha vunnit torsdagens landskamp mot samma motstånd kunde Rikard Grönborgs mannar besegra norskarna med 5–1.

DRÖMMÅL AV MASTOMÄKI

Örebros forward Christopher Mastomäki kunde i inledningen av den första perioden göra sitt första landslagsmål – och han gjorde det med stil. Fri med Jonas Holm i Norgemålet kunde Mastomäki överlista den norske burväktaren med en ”Kenta” Nilsson-dragning och således ge Tre Kronor en drömstart i matchen.

– Det var kul att se pucken gå in. Jättestort personligen att få göra första målet i landslaget, sade Mastomäki till C More i den första periodpausen.

Christopher Mastomäki med ett Kenta Nilsson-mål mot Norge. #TreKronor pic.twitter.com/Xl5YvPXUBl — Anton Johansson (@antonj85) April 13, 2019

Efter ytterligare två svenska mål signerade Malte Strömwall och Linus Sandin kunde Sverige gå till den första pausvilan med en tremålsledning.

SVENSK-NORSKEN NÄTADE

Mittperioden blev sedan mållös, innan Dennis Rasmussen kunde utöka Tre Kronors ledning i mitten av den tredje perioden. Jhonas Enroth såg länge ut att få hålla sin tredje raka nolla i landslagströjan, men svensk-norske Tobias Lindström lyckades överlista den svenske burväktaren i spel fem mot fyra.

Daniel Zaar avslutade sedan målskyttet med sitt 5–1-mål i powerplay.

– Vi är effektiva och tar vara på våra chanser idag. Vi fick en riktigt bra start och kommer ut hårt. Vi kör på och får fast dem i egen zon, säger Zaar till C More.