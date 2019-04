Jesper Persson i Modo-tröjan 2016. Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån

Karlskrona passade under söndagskvällen på att presentera ett nyförvärv. Från division två-laget Fagersta hämtar de in forwarden Jesper Persson.

Karlskrona har sedan säsongen tog slut värvat in fem nya spelare till nästa säsong. Däribland forwarden Hugo Leufvenius som var snubblande nära att slå sig in i JVM-truppen. Nu berättar klubben via sin hemsida att de plockar in sitt sjätte förvärv: Forwarden Jesper Persson, 26, från Fagersta i division två.

ETT FÖRFLUTET I MODO

Persson, som har sex allsvenska matcher med Modo på cv:t, öste in hela 36 mål och 24 assist i grundserien för Fagersta. Han följde upp med tolv mål och lika många assists i kvalet. Han har tidigare i karriären vräkt in poäng för bland annat Örnsköldsvik i Hockeyettan.

— Jesper är vältränad, har grymma handleder och ett bra skott vilket han har visat de två senaste säsongerna. Att få chansen att gå från Division 2 till Hockeyallsvenskan är väl en bra morot för vem som helst och vi ger honom denna möjligheten nu, säger Karlskronas sportchef Patric Larsson och fortsätter:

— Jesper är inte värvad för att spela i en fjärdelina utan att göra det han är bra på, jag gillar sådana här ”out of bounds”.