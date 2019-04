Per Kenttä lämnade Oskarshamn för att istället bli sportchef i Björklöven. Nu har han presenterat sitt första nyförvärv – den 20-årige forwarden Pontus Andreasson som tidigare tillhört Frölunda. Pontus Andreasson har tidigare spel

Han bar Oskarshamn på sina axlar under kvalet. Nu lämnar lagkaptenen Jonas Engström för spel i Smålandsrivalen Växjö, uppger Minhockey.se. Jonas Engström gjorde en stark säsong, hans bästa i karriären, och fick med sig 37 poäng på 52

Under fem år var Dustin Johner en storstjärna i HockeyAllsvenskan. Nu lägger 36-åringen av med hockey. - Det är dags att inleda nästa kapitel i mitt liv, skriver han på twitter. 2010 till 2015 bombade han in 195 poäng på 245 matcher i Ho

Igår 19:37

Karlskrona passade under söndagskvällen på att presentera ett nyförvärv. Från division två-laget Fagersta hämtar de in forwarden Jesper Persson. Karlskrona har sedan säsongen tog slut värvat in fem nya spelare till nästa säsong. Därib