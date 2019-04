Foto: Ronnie Rönnkvist samt Bildbyrån

Han har haft en stark säsong och tagits ut i Tre Kronor vid ett par tillfällen. Men för Mora IK blev det en mardröm. I en lång intervju med hockeysverige.se berättar Mathias Bromé om det, NHL-intresset och flytten till Örebro.

ULLERSTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har gått ett par veckor sedan Mora spelade ur sig ur SHL. Detta efter att ha blivit bortpetade av tuffaste rivalen, Leksand. Många spelare aviserar också att dom ämnar fortsätta sina karriärer i ett annat lag. En av dessa är Moras kanske bästa spelare i kvalet, Mathias Bromé.

Ny klubbadress blir från och med i höst Örebro, men det har även skickats signaler från andra sidan Atlanten att det finns ett visst intresse för 24-åringen med Huddinge som moderklubb.

– Vad jag har hört finns det intresse därifrån. Vad intresset är, det är som det är. Jag försöker bara leva i nuet, men om chansen skulle komma så får jag ta det då, berättar Mathias Bromé då hockeysverige.se träffar honom dagen innan Tre Kronors samling på Arlanda och frågar honom om NHL-ryktet kring hans namn.

Det blev tre säsonger i Mora för Bromé. Dit kom han från Västerås, men innan det spelade han med Asplöven. Där hade han Per Kenttä som tränare och sportchef. En ledare som han har höga tankar om.

– I Asplöven hade jag mannen, myten, säger Mathias Bromé med ett stort leende då hans vän kommer på tal.

– Det roligaste är att vi båda har kontakt än idag. Jag är glad för hans framgångar. Det är en otroligt bra person och han får oftast ihop lagen mycket bra. Han är allt i allo, men han är också snål (skratt), annars är Per fantastisk.

– Jag gick därifrån till Mora. Då hade jag som mål att bli en ledande spelare i Hockeyallsvenskan.

HYLLAR COLLITON

Han visade också vägen i Asplöven både offensivt och defensivt. På 51 matcher svarade Bromé för tio mål och totalt 27 poäng.

– Jag kände efter Asplöven att jag behövde ta en ännu större roll. Jeremy (Colliton, tränare Mora) tog mig till Mora och ville att jag skulle ta en ännu större roll och vara en ledande spelare där.

– Jag fick förtroendet och tog det också när jag fick chansen. Det handlar mycket om att ta chansen när du väl får den och det gick väldigt bra den säsongen. Jag hade en fantastisk säsong som kröntes med att vi gick upp i SHL.

Fanns ens tanken då du skrev på för Mora att du ni skulle ta det här steget med tanke på att ni var långt ifrån favorittippade i Hockeyallsvenskan?

– Nej, det hade jag inte. Samtidigt fick jag en bra känsla med Jeremy som tränare. Mora hade något bra på gång redan säsongen innan jag kom dit och byggde sedan vidare på det.

– Jeremy vill att alla ska vara delaktiga. Han är en fantastisk tränare som får alla att dra åt samma håll. Jag kände ju längre säsongen gick att det kunde bli riktigt roligt.

Hur tänker du kring att Jeremy Collitons ledarskap kommer att fungera i NHL där han idag är coach för Chicago?

– Det kommer absolut fungera där. Han har en sådan pondus som gör att dom som är i hans lag aldrig blir nöjda.

– Jag kommer ihåg vid ett tillfälle då vi hade vunnit nio matcher i rad. Då kom han ner i omklädningsrummet och skällde ut oss efter noter. Under hela säsongen var det kanske två eller tre gånger han var riktigt förbannad och det växte vi av eftersom vi visste att när han väl blev förbannad då var det ”wow”, nu måste vi verkligen vakna.

FICK ETT GENOMBROTT

Mathias Bromé stortrivdes i Mora även vid sidan av hockeyn.

– Absolut. Jag har haft min bästa tid i Mora, trivdes fantastiskt bra och har inget dåligt att säga om Mora.

– Det har blivit som en familj och dom har tagit hand om mig så himla bra där uppe. Utan Mora hade jag inte suttit där jag sitter idag.

Kommer du återvända till Mora för att åka Vasaloppet någon gång?

– Nej, det vete fan om det blir något Vasalopp (skratt). Det räcker att titta på det så blir jag trött.

Mathias Bromés utveckling i Mora har hela tiden gått stadigt uppåt och den här säsongen har han fått ta steget in i Tre Kronor.

– Det handlar mycket om förtroende och att klubben trodde på mig. Jag fick spela väldigt mycket, men jag kommer tillbaka till det här att får du chansen måste du ta den också.

– Förra säsongen i SHL tänkte jag lite för mycket, att jag skulle komma in och göra lite grejer. Samtidigt, när jag startade den här säsongen tänkte jag att nu eller aldrig måste jag visa om jag håller på den här nivån.

– Det var mitt sista år på kontraktet så det gällde att jag steppade upp. Jag hade en riktigt bra sommar med mina egna ”PT” Linda (Waara) och Mattias (Mattsson) från Vinnarspåret. Bland annat hjälpte Linda mig fantastiskt mycket med det här att jag kan pressa mig många nivåer ytterligare än jag trodde att jag klarade av.

– Sedan var det också så att på isen måste jag leverera om jag ska kunna ta nästa steg. Jag fick också spela mycket, fick ett stort förtroende. Dessutom fick jag vara med i Tre Kronor, vilket var fantastiskt roligt och något jag inte var beredd på alls när dom hörde av sig.

Mora-forwarden fick ett stort förtroende av Jeremy Colliton, men han fick även en stor roll av den här säsongens tränare, Mats Lusth.

– Mats var väldigt rak och ärlig med vad han såg i mig och hur han ville ha mig som spelare. Han litade på mig och spelade mig mycket i olika situationer.

– Han gav mig mycket förtroende och jag har såklart mycket att tacka honom för också. Det gäller, som jag sa tidigare, att du också tar förtroendet när du får det, vilket jag tycker att jag har gjort.

”LADE INTE LIKA MYCKET FOKUS PÅ ATT VARA SÅ JOBBIG”

Det har känts som du haft kvar din aggressivitet i spelet den här säsongen, men kanske varit mer fokuserad på att just bara vara en aggressiv och skicklig spelare. Har du medvetet förändrat något i din spelstil och sätt att vara på isen?

– Ja, jag känner att jag inte lade lika mycket fokus på att vara så jäkla jobbig och hålla på och snacka hela tiden den här säsongen. Jag lade mer fokus på spelet och jag känner också att jag då fått ut mer av spelet.

– Sedan är det matcher där jag kanske använder mig av det för att komma in i det ännu mer, men det är en väldig balansgång vart man ska ligga. Jag tycker ändå att jag har hittat en jämn nivå på det där här säsongen, vilket också har gjort att jag klarat av att spela på den nivån jag har gjort.

Har du hållit dig på mer ”rätt sida” den här säsongen?

– Ja, så är det. Förra säsongen kunde jag vara lite övertänd och ville visa för mycket. Nu tog jag ett steg tillbaka, var lite lugnare och fokuserade mer på mitt eget spel. Jag tycker att det gjort att jag haft den här utvecklingen.

BERÄTTAR OM DEGRADERINGEN

Det blev ett tufft avslut på säsongen för Mathias Bromé och Mora då laget tvingades att lämna SHL efter två säsonger. När vi kommer in på kvalet mot Leksand syns det med tydlighet i Mathias Bromés ögon och ansiktsuttryck att han är både besviken och ledsen över hur det slutade.

– Det sitter som en tagg och gör så fantastiskt ont… Just när pucken gick in, jag såg inte målet utan hörde bara att det blev alldeles tyst i hallen. Jag förstod nästan inte vad som hände. Det drabbar så otroligt många, vaktmästare, personerna på kansliet…, allt i hela byn.

– Jag har varit i Mora under tre år och alla där har betytt så otroligt mycket för mig. Utan dom hade jag inte varit den hockeyspelare jag är idag.

Går det att beskriva känslan när du sitter på där på bänken och inser att SHL är över för Mora för den här gången?

– Det är så svårt att sätta ord på vad man känner och hur det är. Jag önskar inte att någon får uppleva den känslan. Det är för jävligt…

– Peter Hermodsson och Peter Iversen som är där uppe nu och ska vända det här, dom två är otroligt bra vänner till mig. Jag pratar med Iversen och ”Hermod” rätt ofta. Jag känner också att är det några som kan vända på det här så är det dom två. Båda är fantastiska individer som kommer göra allt för att det ska lyckas där uppe nu. Jag tror också på att dom verkligen kommer vända på det.

– Men det är hemskt. Det var inte så här det skulle sluta…

Deppigt. Foto: Bildbyrån

Någonstans måste det i bakhuvudet funnits en tanke på att ni kunde åka ur inför femte matchen, men kan man vara förberedd när då så händer?

– Det blir en chock och man är inte förberedd för fem öre. Det enda du tänker är nästa byte, nästa byte.

– När vi gick in i sudden skulle vi fortsätta, fortsätta… Vi hade absolut en bra känsla och vi trodde på det, men det blev en situation där det normalt inte brukar bli mål, men det blev mål.Den tomheten och ledsamheten jag kände efter målet var för jävlig.

– Vi började matcherna bra, men fick inte in puckarna. Istället gjorde Leksand mål och vi fick jaga igen. Leksand hade en dessutom duktig målvakt (Axel Brage).

”DÅ HAR DU ALLT ATT FÖRLORA”

Blir det mer mentala bitar som spelar in rent hockeymässiga?

– Ja, så blir det också. Det handlar om att släppa ner axlarna och spela. Spelar du som SHL-lag i ett kval har du allt att förlora. Vi fick inte in våra puckar samtidigt som vi mötte ett bra hockeylag, det ska vi inte ta ifrån Leksand. Samtidigt vet jag att det hade sett annorlunda ut om vi fått in puckarna i första matcherna. Nu är vi där vi är idag och det är inget roligt alls.

Inramningen i både Leksand och Mora kring matcherna höll hög SHL-nivå, vilket även Bromé håller med om.

– Det har varit en fantastisk inramning i båda hallarna. Hockeyn berör mycket i Dalarna och det bästa vore om både Leksand och Mora spelade i SHL. Det skulle dra mycket publik och det skulle bli en fest varje match.

HAMNADE I ÖREBRO

Nu blir det ingen fortsättning för Mathias Bromé i Mora utan han flyttar söder ut men uppåt i seriesystemet. Ni klubbadress blir Örebro.

– Nu när vi åkte ner i Hockeyallsvenskan, jag vill spela så högt upp som möjligt. Jag har haft tankar, samtal och Mora var intressant om vi var kvar i SHL eftersom jag trivts fantastiskt bra där uppe.

– När det blev som det blev och jag ville vara på högsta nivån hade jag samtal med Niklas Johansson (sportchef Örebro). Vi pratade om vart dom var på väg någonstans. Jag känner att Örebro är ett bra steg för mig att ta.

– Jag vill vara en toppspelare i laget, ha en producerande roll och även leverera. Sedan är det ingenting man bara får utan jag måste verkligen leverera också. Jag känner att Örebro är rätt steg. Det är en fin stad och Örebro har en fantastisk publik. Det var fullt varje match trots att laget låg nere i botten ett tag samtidigt som det är mycket bra på gång där.

Du är uttagen i Tre Kronor igen, fanns satsningen på landslaget med i bilden då du valde att stanna i SHL?

– Ja, så är det. Tre Kronor är det största du kan spela för i Sverige. När jag väl får vara med där känner jag det som en ära.

– Jag har själv suttit och tittat på TV har jag sett alla storstjärnor som varit med i Tre Kronor. När jag sedan själv har fått sätta på mig tröjan så gäller det att jag njuta, men även att jag tar för mig och spelar mitt spel som tagit mig dit.

Vad tar du med dig för erfarenheter från förra landslagsturneringen du var med i?

– Mycket. Det går fortare där och det gäller att jag blir starkare på vissa grejer. Samtidigt känner man vad man behöver jobba på mer. Du får också otroligt mycket tips som hjälper dig som hockeyspelare.

– Sedan är det otroligt lärorikt att möta dom bästa spelarna. Det är en dröm och att jag skulle vara med och spela där var ingenting jag trodde innan säsongen. När jag väl var med triggades jag och ville verkligen vara bra så jag skulle få chansen nästa gång.